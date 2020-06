Serotonina a lo sucusumucu

No he tenido oportunidad de verlos. En realidad ni lo he intentado, porque mi vista no me alcanzaría, pero me cuentan que la nueva normalidad, esa rimbombante entelequia, ha traído con ella un nutrido número de nuevos vigilantes normalizados de la playa, que actuarán con la misma autoridad que los vigilantes de seguridad hasta ahora conocidos, pero en versión playera. Esta nueva autoridad viene a vigilar que la nueva normalidad playera se cumpla rabiosamente en todos sus aspectos, y, especialmente, en lo atinente a que las multitudes de almas y cuerpos apelmazados sobre la arena no lleguen a producirse.

Por lo visto, en su mayoría se trata de individuos e individuas exultantes de juventud, de esa insultantemente envidiable juventud que curan los años, cuyo método de selección, dicen, ha dejado mucho que desear. Parece ser que actúan en parejas, en síntesis, con la misión de recordarle al respetable un principio de Kant que, de una manera o de otra, siempre se mantuvo subyacente en su pensamiento:

–Buenos días, buen hombre; buenos días, buena mujer, ¿alguno de ustedes ha leído a Kant?

–¿A quieeén? –a coro ambos.

–Ya, comprendo. Pues miren, sepan ustedes que don Inmanuel dejó dicho que «el hombre no es más que lo que la educación hace de él», así que amen a sus prójimos como a ustedes mismos, pero, por favor, sean educados y respeten las distancias. Ah, y sobre todo, no se amontonen los unos sobre las otras, ni viceversa, en lugares públicos, que después, ya saben, pasa lo que pasa...

Brillante idea la de esta nueva figura funcional playera que va informando al respetable de la distancia exigida entre personas, especialmente en la playa, por la demostrada incidencia que el sol tiene sobre la serotonina como regulador del deseo y de la función sexual, entre otras muchas cosas. Y digo buena idea, porque yo una vez supe de una dama a la que los rayos de sol la invitaban –y presupongo que la seguirán invitando– a yacer con sus prójimos próximos con fruición, sin dilación. El sol, sabio siempre, en estos casos, tan beneficioso es para quienes lo usan para reajustar sus niveles de serotonina, como para los que, cuando esto ocurre, sirven de sparring a quien, como consecuencia de su reajuste serotonínico, precisan consumar debidamente el proceso iniciado. La magia de la Naturaleza es un milagro permanente.

Como a casi todo en Andalucía, tierra de arte y de risas, a esta nueva profesión ya le han salido algunos maletillas al uso, a los que los efectos del sol, el alcohol y su propia intención colaborativa los impelen a saltar al ruedo. No puedo dar fe, pero me cuentan que por el paseo marítimo de poniente de nuestra Málaga merodea un espontáneo enmascarillado con una braga, de las de hilo dental, no de las de cuello, que ruega con tono de amable exigencia más distancia entre individuos para dejarle espacio a la arena, que, según él, merece más el sol que los bañistas.

Bueno sería que sus señorías, escasos de todo señorío últimamente, se animaran a tomar el sol despelotados de todos sus malos instintos frangollones y chamarileros, y, desprovistos de su perorata sobre un bien común del que Dios nos libre, se prestaran a que el astro rey les soleara convenientemente la serotonina y, con ello, les abonara la libido y les adulzara el carácter y la irritabilidad. ¿Sabe amable leyente?, desde que he acometido este párrafo me estoy animando a algo que quizá lleve a efecto: Me refiero a que pudiera no ser una mala idea escribirles a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado, rogándoles que tuvieran a bien considerar la posibilidad de destechar sus regios hemiciclos para facilitar la entrada de la luz natural. La luz del sol, que en este caso actuaría como el bálsamo de Fierabrás para los males físicos, calmaría las malas artes y la mala leche ya rutinariamente cotidianas de los distinguidos primates con los que les ha tocado lidiar a ambos presidentes.

Ciertamente, ambos palacios quedarían seriamente lesionados en su estética, pero, así, a lo sucusumucu, como dicen los boricuas, sin darle demasiada importancia a la cosa, pudiera ser una medida bien recibida por un pueblo ya cansado de toda ausencia de estilo, de educación y de respeto político.

¿Sabrán sus señorías que la dicacidad, como Teruel, también existe?