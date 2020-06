Suicidio



El día 2 de julio, hará dos años que Pablo, mi único hijo, se suicidó. Tan solo quien haya perdido un hijo podrá entender el tremendo dolor y el cambio drástico al que tendrás que encauzar tu nueva vida, pero si ha sido por suicidio añadiremos el silencio, el estigma y el enjuiciamiento de la sociedad. Esto provoca que muchas familias oculten estas muertes, y las enmascaren por accidentes, sobre todo en las zonas rurales. El día en que entendamos que hablar de suicidios puede salvar vidas, siempre que se haga desde el respeto, con veracidad y sin morbosidad, habremos dado el primer paso para su prevención, porque estas muertes al igual que la de los accidentes de tráfico y violencia de género, se pueden prevenir. La persona que se suicida no quiere morir, solo quiere dejar de sufrir y las causas por las que se produce son multifactoriales. Cada año mueren en España por término medio 3.500 personas (10 al día), 180 personas en Málaga (una cada dos días).

Yo siempre intenté proteger a Pablo frente a enfermedades, accidentes, etc, pero nunca de un posible suicidio. Si hubiese estado informada quizás hubiese visto algunas señales, porque casi siempre las hay. En el trayecto de nuestras vidas, cualquiera de nosotros, familiares o amigos podremos sentirnos frágiles y necesitaríamos que se haya creado una red de ayuda compuesta por profesionales de distintos ámbitos de la sociedad. Cada vida tiene un valor incalculable y le pediría que en su periódico hablasen de suicidio, para que otras madres estén informadas y tengan la oportunidad de ayudar a sus hijos. El suicidio no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos. Le pediría no silencie esta carta

Muchas gracias.

Carmen Gálvez Jiménez

Málaga