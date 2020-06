La realidad es un subproducto de las palabras

En ocasiones repetimos como loros lo que popularmente se dice sin reflexionar. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero es que las palabras son imágenes. Si yo digo 'silla', usted no dibujará un caballo. En su mente aparecerá la forma de una silla según la entendemos hoy y, después la dibujará. Por lo tanto, antes de que se haga realidad física, la silla ya fue real en su cabeza. De la misma manera, dicen que obras son amores y no buenas razones. Pero yo podría hablar de las obras que realicé en el pasado y que antes de que las realizara, estuvieron en mi mente... Por lo tanto, lo que vemos solo es un subproducto de lo que estuvo contenido en el océano de las palabras que anidan en nuestra mente. Cuando pasen dos o tres o más generaciones, si alguien quisiera conocerme, tendría que acudir a lo que yo u otros dejaron escrito sobre mi vida. Bien es verdad que aquella persona podría poner en duda la veracidad de lo que lee. Aunque, de poca utilidad le servirá saber que yo me casé tal día, que pasé tales enfermedades, que tuve dos hijos, etc. Lo importante es lo que pueda aprender de mis errores y mis aciertos. En mi opinión, saber que Aristóteles, Sócrates, Jesús, etc., nacieron en tal fecha, como curiosidad está bien; pero es un detalle que carece de importancia. Lo que de verdad importa, son sus obras (palabras), y las enseñanzas que de ellas podamos sacar para hacernos mejores personas.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga