Primer premio, un jamón

Durante el tiempo de la pandemia he dedicado muchas horas a realizar actividades diversas, con carácter simultáneo o consecutivo, relacionadas con la educación. Voy a citar algunas.

He corregido, a petición de algunas colegas, un artículo que deseaban enviar a una revista JCR y me pedían consejo sobre en cuál de ellas sería más fácil conseguir la aceptación. A nadie se le oculta que, para revisar un artículo especializado, hace falta disponer de unos conocimientos pertinentes y dedicar de un tiempo reposado.

He redactado, a petición del coordinador de la obra, el prólogo de un libro que se va a editar en Chile. Escribir el prólogo de un libro, como es fácil suponer, exige primero leerlo íntegramente y luego dedicar un tiempo a escribir un texto de cuatro o cinco páginas (cinco, en este caso) que pueda ser leído con interés y que describa con fundamento los valores del libro.

He participado en varios 'conversatorios' y realizado algunas entrevistas para España y otros países, unos sobre temas especializados, otros sobre la pandemia, otros sobre mi vida y obra. Han sido sesiones de una hora, una hora y media, dos horas o más.

A petición de instituciones, ministerios, colegios o a título personal, me han pedido grabaciones de vídeos (de vídeos, dicen en otros lugares) con mensajes de aliento al profesorado, de felicitación por alguna conmemoración, de invitación a alguna actividad, de gratitud a algunos docentes, de invitación a la lectura... A nadie se le oculta que, aunque se trate de grabaciones breves, llevan su preparación y su tiempo.

He facilitado una referencia bibliográfica que me ha costado varias horas de búsqueda. Se trataba de un referencia de un artículo mío del año 2002 que, de forma equivocada, pensé que había enviado a la revista Organización y Gestión Educativa pero que, en realidad, estaba en las Actas del VII Congreso Andaluz de Organización y Dirección de Centros educativos.

He presentado, como prologuista, juntamente con la autora y un miembro de la editorial, un libro que se acababa de publicar en Bogotá. Una horita de reflexiones sobre la importancia de la evaluación, los aportes del libro y el valor de la lectura.

He escrito un artículo titulado 'Una pantalla no es una escuela' para una revista portuguesa llamada A Pàgina. Como es lógico, escribir un artículo, exige un tiempo de reflexión, de redacción y de cuidadosa corrección, ya que tu firma queda plasmada antes o después del escrito.

Hasta aquí la primera parte. A continuación la segunda. Y, luego, la conclusión. Ruego al lector que no me abandone hasta el final. Aunque no sepa hacia dónde voy, ni qué sentido tiene el título del artículo.

Durante este tiempo de pandemia me correspondía hacer la revisión del coche, así que llevé el vehículo al taller, esperé una hora a que los técnicos realizasen su trabajo y, antes de irme, aboné religiosamente los 336 euros de la factura.

Cada semana hemos salido a hacer la compra varios mercados para satisfacer las necesidades de primer orden que toda familia tiene en relación a la alimentación, a la limpieza y al funcionamiento de la casa. Antes de irnos, como es lógico, hemos pagado los productos que queríamos llevarnos.

Hemos tenido que codificar un repetidor de wifi y, para ello, llamamos a un técnico que se desplazó a nuestra casa, hizo los estudios pertinentes para su colocación, codificó el aparato y se fue después de cobrar sus honorarios y el desplazamiento.

Nos han llegado cada mes las facturas de gas de la luz y de telefonía, entre otras. Como están domiciliados los pagos, el cargo nos ha llegado al banco sin que pudiéramos siquiera hacer la más mínima observación.

Hemos llamado a un fontanero para solucionar un problema de humedad y una avería. Llegó a casa, hizo su trabajo, solucionó el problema y cobró lo que habíamos acordado.

Hemos tenido que acudir a la farmacia en diversas ocasiones. Había que comprar medicamentos, mascarillas, termómetros y otros productos de manera casi inexorable. Y pagarlos, claro.

En esta situación de encierro hemos acudido a Amazon para realizar compras diversas: fundas de móviles, colchoneta de agua, sudaderas, pinturas, cuadros, lápices, cargadores..., siempre previo el pago correspondiente. Hasta aquí la segunda parte. Espero que el lector no me haya abandonado en el camino, cansado de tantas enumeraciones y privado del sentido final del texto que ahora voy a desvelar. Las siete actividades que he enumerado en la primera parte han sido íntegramente gratuitas. No ha mediado ni siquiera una pregunta sobre la remuneración. Y resulta evidente que, si se me hubiera preguntado, yo hubiera dicho que por supuesto no iba a cobrar nada por hacer lo que se me pedía. Que lo hacía encantado. Se da por hecho que las siete de la segunda parte han tenido su precio inevitable. Ni al que paga ni al que cobra se le hubiera ocurrido hablar de gratuidad. ¿Por qué esa diferencia? A lo que voy es a subrayar el escaso o nulo valor crematístico que se da a las actividades intelectuales. A nadie se le ocurriría pedir un producto a Amazon con la única contraprestación de mostrar un sentido agradecimiento por el envío. A nadie se le ocurriría pensar que, dada la horrible crisis, se puede uno llevar gratuitamente el carro lleno de compra del supermercado. Las cosas cuestan. Las cosas relacionadas con el pensamiento se regalan. Es una forma de decir que no tienen valor. Lo mismo sucede con el robo de bienes materiales en contraste con la sustracción de la propiedad intelectual. Llevarse el dinero de un banco, las alhajas de una joyería o los objetos de una tienda merece un rechazo social y un castigo penal. Pero no parece tan grave apropiarse de un texto de otro, de una canción original o se una película. Porque parece que esos bienes no merecen la misma consideración, no tienen el mismo valor. Sé que se pueden (se deben) hacer otras consideraciones. Sé que existe la generosidad, la amistad que te lleva a hacer entrega de tiempo y de saber de forma gratuita, sé que no todo es dinero en la vida. Pero, caramba, con ese acúmulo de generosidad y de agradecimientos no se pude comprar ni una sandía. Sé también que, cuando uno recibe una solicitud, puede aceptarla o rechazarla. Nadie obliga a hacer algo de forma gratuita. De nada vale la queja. Pero esa es otra cuestión. A lo que me refiero es que el solicitante nunca pregunta si eso que pide tiene algún valor económico. Si ese tiempo, ese conocimiento o esa competencia son acreedoras de una compensación económica. Lo que quiero dejar patente es el escaso valor que se le da a todo lo relacionado con la cultura, con el pensamiento, con la educación. Cuentan que en un pueblo se celebró un concurso de relatos. Los premios eran los siguientes: Primer premio, un jamón. Segundo premio, una obra de arte.