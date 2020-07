'La masa o la libertad', por Máximo de la Peña

u Nunca me han gustado las asambleas multitudinarias de vociferantes, de las filas y de los embotellamientos y, en general de las masas. Siempre me identifique, desde que recuerdo haber alcanzado el uso de razón con los derechos y libertades individuales. He nacido, vivido y realizado mi existencia con absoluta libertad individual.

Las libertades colectivas no son sino las libertades individuales dirigidas, organizadas a la consecución de aquellos fines que nos resultan inaccesibles al individuo. Pero el sujeto de los derechos es siempre el individuo.

El éxito colectivo es fruto del hacer y quehacer común, pero su protagonismo corresponde a las personas que, con su esfuerzo, a su fin con generosidad y entrega. Por eso, el totalitarismo y el autoritarismo, en sus distintas versiones, se acuno en el alzamiento de las masas, conducidos o seducidos por una ideología o por un líder.

Los individuos cuando se abandonan a si mismos, se aglutinan en una ideología de instintos e impulsos equivocados en la mayoría de las veces, convirtiéndose en simple materia. Es necesario eliminar de la democracia, el concepto de masa. La masa colectiva y dirigida de pensamiento único, borra al individuo, lava su conciencia, secuestra su espíritu para hacerle servil como miembro de un rebaño. El individuo es animado a enterrarse en la masa dominadora que, piensa y decide por el. No hay opinión sino confiscación de la individualidad. La mente es de la masa cuyo mando conduce un Sujeto, que se le suele creer el mas acertado, al que nada importa el individuo, simplemente porque no cree en el, sino que solo aspira a someterlo e integrarlo en una masa callada de obediencia como un incauto protagonista a cambio de unas migajas de limosna. El engatusamiento, con pretensión de atontamiento pobre, se convierte así en arma de destrucción, cuando otros piensan por nosotros dejamos de tener libertad, y dejamos de ser propietarios de nuestro destino. Es una derrota la perdida de la identidad personal, es como una muerte civil.

No me gusta, cierto tipo de español que nuestra desastrosa clase política inculta están preparando, no se como terminara esto: si se cumplen los pronósticos, o si este país tan fantástico podrá sacar la cabeza del agujero donde esta metido.

Lo amo por lo mucho que sufre y ha sufrido. Y va a sufrir. Lo grave es que existe una ideología determinada que es incapaz de ver nada negativo en la propia, ni nada positivo en la contraria. Contagiada y guiada por el disparate de las redes sociales y las televisiones que no les deja pensar, el sectarismo y la mala fe que impone a los jóvenes y no tan jóvenes el pensamiento único. Así se esta forma y creando el nuevo tipo de español. En una masa sin libertad....