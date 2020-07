El último 'hurra' de Casimiro

En 1958 John Ford dirigía la película «The Last Hurray» basada en el libro homónimo de Edwin O'Connor. Protagonizada por Spencer Tracy logró innumerables premios hasta convertirse en una película de culto aunque no llegó a recaudar en taquilla ni la mitad del dinero que costó su producción. Traducida como «El último hurra» se estrenó en España y narra la historia de un veterano alcalde que se prepara para su última campaña electoral en una ciudad no identificada de Nueva Inglaterra.

Hurra también es el grito que empleaban algunos bandidos en el salvaje oeste americano para atemorizar a la población antes de saquear sus viviendas. De hecho el origen más probable de la palabra proviene de la expresión de un simple rugido de un animal para enardecer a los tuyos y asustar a tus enemigos.

Después de 2 años en el banquillo verde cocinando su proyecto, Luis Casimiro se encuentra ante la hora de la verdad: Su último ¡hurra! El primer año fue bastante errático con dos grandes decepciones: La derrota en la Copa de Madrid en el primer partido ante el Tenerife y la increíble eliminación en la Eurocup. Este año escribía hace una semana que me parece notable. El equipo ha ido incorporando piezas valiosas que le faltaban y, en mi opinión, solo la COVID-19 ha impedido que este equipo jugara la final de la Eurocup y que esta próxima temporada Unicaja fuera de la partida en la Euroliga. El gran papel en la fase final de la ACB refuerza este convencimiento. Unicaja tuvo hasta cuatro opciones de eliminar al campeón, el Baskonia, y ocupar su lugar en semifinales. Cambiar ahora de entrenador sería volver a cambiar de «caballo» cuando puedes ganar la carrera y volver a empezar a formar una plantilla acorde al nuevo entrenador con una maratón de cambios que ya hemos vivido en muchas ocasiones. La alternativa que se planteaba al manchego es un entrenador, muy bueno, pero con una forma de jugar completamente distinta.

El equipo, con la buena labor de Manolo Rubia, ha ido incorporando jugadores del estilo Luis Casimiro. Gal Mekel, al que ya tuvo en Gran Canaria, Brizuela o Bouteille. Jugadores con mucha calidad y que pueden aportar lo que quiere el técnico. El «fichaje» de Jaime Fernández profundizará en esa idea. A la espera de ver los presuntos dos refuerzos interiores que llegarán a la costa del sol, la reconstrucción del Baskonia, después de la salida de Toko Shengelia y Shields, y los movimientos del Valencia, que también ha renovado a su entrenador, Unicaja sólo parte por debajo de dos equipos en España en calidad de plantilla: El Real Madrid y el Barça, y en base a eso tendremos que exigirle.

Las excusas, la mala suerte, las lesiones€ todo eso pasó y es el momento de los resultados. Unos resultados que desde mi punto de vista deben centrarse en dos objetivos y por este orden: La Eurocup y la Copa. La ACB está muy bien, es muy divertida, tiene una gran calidad y una brillante organización pero es casi imposible de ganar en un play off a 5 partidos contra los 2 grandes. La Eurocup te da la llave de la Euroliga, y la Copa, como ha pasado este año, te permite soñar. Y como el calor aprieta y llega el verano es la hora de soñar. Este año nos lo hemos merecido todos€