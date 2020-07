'Abuso de poder e imprudencia sanitaria en Correos Málaga', por Blanca Mejía Cortés

Antes de nada felicitarles por la labor informativa que están llevando a cabo y agradecerles la atención de tener este corrreo para poder contactar con Vds. Acabo de ser víctima de un hecho incomprensible en cualquier estado de derecho, pero en el que estamos ahora mismo, en mitad de una pandemia, creo que sobrepasa todos los límites.

El hecho ha ocurrido en una de las más importantes oficinas de Correos de Málaga capital, situada en la concurrida Explana de la Estación, llamada con ese mismo nombre, justo enfrente de la puerta principal de la Estación de María Zambrano.

He ido a recoger un paquete, una vez en ventanilla me han solicitado un código, que por un lado solo puedo tener si soy la destinataria del mismo ya que llega al correo personal, correo que también he mostrado así como mi DNI (fisico) cuando me lo han pedido. Cual ha sido mi sorpresa cuando la señora que me estaba atendiendo, mirando mi D.N.I. Me dice que me tengo que descubrir porque ella así no me puede identificar, que me tengo que quitar la mascarilla y la gorra o que no me da mi paquete. Sin saber bien aún si se trata de una broma o me lo está diciendo en serio, expreso mi disconformidad y le digo que no me parece correcto, la mascarilla por mi seguridad y la suya propia; y lo de la gorra... Aún no me puedo creer que me estuviera pidiendo tal cosa.

Ante mi negativa a acceder a tal petición y verme agredida de tal manera por esta empleada de correos le he pedido que llamase a un superior para que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo, obteniendo como resultado que este señor (director de dicha oficina), ha dictaminado que bueno, que la gorra no, pero que la mascarilla me la tenia que quitar para comprobar que la de la foto del DNI era yo.

Complétamente desolada he accedido a ello no sin pedirles por supuesto una hoja de reclamaciones para la que he tenido que esperar allí mas 30 min, comprobando que no era la solicitada sino una interna de correos, sin además ninguna copia para mi. Y volviendo a tener que esperar otro tanto para que me dieran una oficial de la Junta de Andalucía.

Creo que se han vulnerado mis derechos como ciudadana, y que me además me han obligado a incumplir las normas sanitarias exponiendome al virus dentro de estas instalaciones, cuando era algo completamente innecesario y extento de toda lógica.

Esto es solo un ejemplo de la 'Nueva normalidad' en Málaga capital, me gustaría que los ciudadanos pudiéramos ser escuchados y protegidos de alguna manera, no podemos permitir que en esta ciudad se nos niegue el derecho a ser respetados como ciudadanos.