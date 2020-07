Existen novelas no escritas que, sorpresivamente, emergen de manera sobrenatural para llegar a alzarse por encima de muchas de las que inundan, desde el anonimato o el éxito, los anaqueles de bibliotecas, librerías y memorias. Tal es el caso de La vida según Alejo. Un relato en el que su protagonista y autor ya nos regala desde el título la combinatoria homónima de su nombre propio con la de un segundo significado que nos permite aventurar la vida conforme nos distanciamos o alejamos de todo aquello que nos impide concebirla y apreciarla como lo que realmente es. La vida según Alejo es la novela no escrita de un profesor, José Ramón Prados, o Alejo, si lo prefieren. Un hombre bueno que, sin pretensión alguna, casi sin darse cuenta, desde una encomiable y honesta sencillez, hizo del oficio y la academia una sempiterna escuela de vida de la que emergieron mil generaciones de miradas abiertas a la belleza del mundo y al inapreciable tesoro que custodian las letras. Cuando un profesor modélico deja estas orillas, algo de nosotros se va con él, pero también algo suyo se nos queda rondando, como una sombra perenne, un fantasma cariñoso, un eco en el silencio, una sonrisa en el recuerdo o una referencia frente a la encrucijada. La partida de Alejo, como la de cualquier profesor de bandera, nos obliga a caminar algo más en solitario, a desbrozar la vida con nuestra sola mano y a sostenernos a cuenta de todo aquello que aprendimos a su lado y a pesar del montante de lo que también nos quedó por aprender. Algunas veces, Alejo dejaba entrever cierta pesadumbre antropológica a la hora de exponer su particular visión del mundo, si bien todo lo corregía, modulaba y ciertamente superaba con la extrema honestidad que dedicaba a lo que fuera que fuese que tuviera entre manos a cada momento. Aún ignorando deliberadamente los detalles de su extrema habilidad docente para explicar y hacer entender los más oscuros rincones de la sintaxis a través de un nene que comía peras, por encima del profesor entregado, incluso por encima del tímido poeta, Alejo era, sobre todo, un pensador silente que se enfrentaba al mundo desde la más pura y pragmática de las filosofías: regalar a cada cual lo mejor de sí. Alejo, desde su novela no escrita y a la par que parafraseaba a Luis García Montero, se citó a sí mismo en alguna ocasión en la que tuve el placer de acompañarle: «Aquella tarde, mientras regresaba a casa por las calles de la ciudad, ya otoñal y anochecida, sentí lo que el poeta llamó, con verso afortunado, nostalgia de futuro». Y es que Alejo, desde una añorante mirada que atravesaba los horizontes donde otros no veían, concebía el amplío arco de alternativas que el futuro nos deparaba, siendo por ello que no vivía más que para dirigir y construir su rumbo vital propio y el de los suyos hacia la mejor de las opciones posibles y desde los parámetros del esfuerzo, el cariño y la perseverancia. Y como todo genio, a pesar de sus desvelos, también sonreía y hallaba descanso y paz entre las cosas más sencillas de entre las sencillas. Aquellas pequeñas cosas, cantaba Serrat, que, como un eco primigenio del Dios de la Creación que a todo hombre le late por dentro, nos llevan a someter sencillamente la tierra y la vid con la sola herramienta de sus manos. Y es que la educación académica otorgada por los grandes profesores de la infancia y de la juventud camina en paralelo con la educación familiar y se alza como un don gratuito, no siempre presente, que poco tiene que ver con el expediente o con los grises boletines de calificaciones. Porque la educación con mayúsculas no es otra cosa que aquel poso universal que nos queda cuando se olvidan los libros, aquel ajuar que, de manera sacramental, hace impronta en nosotros mucho más allá del examen final. Allí, a las profundidades de esos vericuetos ocultos de la persona, era capaz de llegar Alejo para transmitirnos que, detrás de cada caída, en mitad de cada dificultad, nuestro corazón siempre habrá de seguir esperando, «tal vez hacia la luz, o hacia la vida», como decía Machado, «otro milagro de la primavera».