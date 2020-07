Lo chocante de los codos

Lo de saludarse con el codo no lo acabo de ver, vaya, que por mucho que lo vea no me acostumbro, no me hago a la idea. Me parece bien que se haya dejado de saludar con las manos, cómo no, soy consciente de que no es momento de repartirnos lo que tocamos, eso no hay quien lo ponga en duda, pero¿era realmente necesario sustituirlo por chocarse los codos? A mí no me parece la mejor solución la verdad, mejor chutarse los pies. Ya el lenguaje nos enseña cómo el contacto con los codos es sinónimo precisamente de cercanía, codearse con alguien o andar a codazos son expresiones que –sin ir más lejos– lo subrayan, hincar los codos es amorrarse a un libro, empinar el codo es acoplarse a un vaso, y así todas las frases que incluyen el codo nos hablan de todo menos de distancia.

Alguno pensará que el objetivo de saludarse así no es tanto mantener la distancia como la higiene y que de lo que se trata es de evitar estrecharse las manos, pero aún y así me parece innecesario o muy forzado además, si ahora es el antebrazo con lo que hemos de taparnos la boca al toser, los alrededores del codo son los que se llevan la peor parte y así no hacemos más que restregarnos lo que vamos soltando.

Más chocante aún me parece cuando lo hacen los futbolistas que luego se agarran en el área con todo o se abrazan sin mesura al celebrar un gol o una parada. Tal vez deberíamos dejar de inventarnos cosas cuando ya hay alternativas mejores, e igual que hicimos con la normalización del uso de mascarillas podríamos importar también el saludo asiático y hacer una leve reverencia como muestra de respeto y prudencia cuando por lo que sea no nos basten las palabras, aunque hablemos por los codos.