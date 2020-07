Vox prepara un otoño calentito, ¿más?

A la vuelta del verano Vox le pondrá difícil la gobernabilidad a Moreno Bonilla. Todo indica que exigirá, de forma inmediata, que se cumpla el pacto firmado y que llevó a la derecha, pese a haber perdido las elecciones, al Gobierno. Vox en Andalucía quiere y necesita dirigir la hoja de ruta en nuestra comunidad entre otros motivos porque baja en las encuestas a favor del PP y porque debe mantener la tensión entre su tropa, algo no fácil porque Vox tiene la obligación ante sus electores de mantener posiciones extremas, trufadas todas ellas de propuestas de las que hizo gala la extrema derecha y que le llevó a obtener la nada desdeñable cifra de 12 diputados en Andalucía. Vox, y lo sabe Moreno Bonilla, exigirá tal grado de cumplimiento de los pactos que puede llevar a posiciones extremas a quien, de momento, se siente cómodo y relativamente seguro en el Palacio de San Telmo, aunque le estén llegando señales de humo que indican todo lo contrario. Moreno Bonilla se ha revestido de cierto calvinismo, prefiriendo la gestión, donde se encuentra cómodo, a la inmersión ideológica que, a veces, lo deja desnudo ante su propio partido, el PP. ¿Hará, en su día, como Feijóo, tapando las siglas peperas? Todo se andará.

Moreno Bonilla no se dejará llevar por los nervios, domados como los tiene, entre otros motivos porque tiene la seguridad de que Vox nunca, digo nunca, facilitaría una moción de censura; en otras palabras: jamás propiciará con sus votos que la izquierda llegue al poder. Pero sí puede caer en la trampa de tener que ejecutar propuestas hechas por Vox y que ante el electorado de derechas y conservador le pueden oler a cuerno quemado. Si Moreno Bonilla da luz verde y apoya iniciativas legislativas de la ultraderecha puede abrir una brecha electoral que en nada le beneficiaría en próximas elecciones. Un PP, muy escorado a la derecha extrema, no entra en la dinámica que traza Moreno Bonilla, alejado de las posiciones extremas que en su partido algunos casi lo tienen como norma, léase Cayetana Álvarez de Toledo, Teodoro García Egea y Javier Maroto. Moreno Bonilla, al menos hasta el momento, transita más por posiciones de derecha europea, conservadora sí, pero alejada de posiciones ultramontanas tal y como propugna Vox y su acérrima troika: Abascal, Espinosa y Smith (aunque yo añadiría Maca Olona, dura como el acero). El exjuez Serrano, condenado a las tinieblas, por mangante como le acusa la fiscalía.

Vox, como digo, con la caída de la hoja prepara un otoño caliente, con exigencias que le pueden llevar al chantaje de no dar su voto favorable a los decretos que emanan del ejecutivo, fórmula de gobierno a la que es, cada día más, dado el Gobierno de Moreno Bonilla. Ya en la semana pasada Vox votó con la izquierda, dejando al Gobierno en minoría. Una señal de alerta que tiene preocupado, y mucho, al Gobierno, a la ejecutiva del PP andaluz, pero sobre todo a Juan Marín (Ciudadanos) que le provoca crecientes dudas. Ciudadanos sigue en horas bajas, con pronósticos electorales que de los 21 diputados que tiene podría perder hasta la mitad. Hay encuestas en la que la suma de la derecha, con apoyo de Vox, no le daría el Gobierno al PP. Pero el PSOE que se sigue moviendo en una oposición muy llevadera para Moreno Bonilla, sin que se sepa por qué no entra a saco y amarga la tranquila gestión gubernamental, no debe confiarse en unas previsiones electorales nada seguras. El PSOE pierde, día a día, gestionar una oposición que le dé resultados.

Precisamente este lunes, día 13, Moreno Bonilla se reúne con los 9 rectores de las universidades públicas andaluzas para buscar un punto de equilibrio partiendo del plan diseñado por el Consejero de Universidades sobre la aportación al fondo de reconstrucción de Analucía. No parece que vaya a ver cambios susceptibles entre otros motivos porque el presidente andaluz no es dado a dejar con el culo al aire a sus más cercanos colaboradores, pero sí tiene la obligación de atender y dar salida a las lógicas reivindicaciones que le plantearán los rectores y que yo resumo en pocas palabras: necesitamos que nuestras universidades funcionen y bien, que sean competitivas y sean parte imprescindible de nuestro futuro. Todo lo demás sería equivocarnos una vez más.

P.D. (1). E l Gobierno de Sánchez ha fracasado con Nadia Calviño. Europa respira conservador, con alimentación de 'peperos' y liberales. Iluso Sánchez que penó todo estaba hecho porque el apoyo franco-alemán era suficiente. Lituania, Estonia y la calvinista Holanda han sabido jugar mejor sus cartas. Habrá más presión y disciplina fiscal. (¡Cuánto gusta esta palabra en centro Europa!) Y la 'tasa Google' será una raya en el mar con dos países, Irlanda y Holanda, donde buscan su refugio fiscal las grandes tecnológicas. Los 'lobby' de Bruselas ganan.

(2) ¿Qué hacemos con el rey emérito? Salvo los republicanos irreductibles al desaliento, todo es dar palos al agua, sin encontrar soluciones viables, salvo la excomulgación del comisionista. Triste destino de un Rey que salvó a España de la dictadura. ¡Que no se olvide! Aunque algunos circulemos por la acera de enfrente.