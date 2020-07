Diría que acabo de volver, pero ante el riesgo de que nadie se haya dado cuenta de mi falta, pasaré al segundo punto del orden del día, que es el pellizco permanente que tengo a cuenta del coronavirus, convencido de que soy un contagiado en vísperas, por mucho que me obstine. Ni mascarilla, ni lavado de manos, ni prevención de distancia, ni saludar a la gente con un telegrama me ha de servir cuando escucha uno el disparo de un estornudo a la espalda y, zas, me veo a un ciudadano abiertamente anglosajón de los que piensan que cubrirse la cara es de bandidos y que expandir las miasmas por el mundo es signo de generosidad. ¿Un caso aislado? No: lo extraño es, precisamente lo contrario. Y puedo llegar a entenderlo: hace calor, nadie está acostumbrado a llevar mascarilla (y quienes lo están, no deben estar a llevarlas fuera de su ambiente laboral) y no deja de ser un engorro. La alternativa, que son el confinamiento o la enfermedad, debería resultar suficientemente disuasoria. He oído clamar por lo rígido de las obligaciones que ha impuesto Andalucía, pero parece necesario indicar que son las mismas para todos, locales y foráneos, que los de aquí también sudamos, nos agobiamos y nos fastidiamos porque, en fin, la salud (suya y nuestra, la de todos) es lo primero.

Me preocuparía que fuéramos un destino que no se tomara en serio la prevención, que al albur de alimentar la máquina de la industria de la caña y la hamaca dejemos plantada la mala hierba, que tan fácilmente agarra y grana, y que luego cuesta tanto arrancar, apresurándonos despacio para conservar nuestro pan de hoy y de mañana. En esa protección, nuestra y de ellos, de la vida y del negocio – y por ese orden – hay que ser inflexible acabando con el dúo pernicioso, el binomio sol y plaga.