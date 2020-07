Juzgar al Juan Carlos de Borbón preconstitucional

No hace falta ya seguir discutiendo sobre la interpretación maximalista, servil y sin precedentes en democracia, de la inmunidad que se dice otorga la Constitución a J. C. Borbón. No. Si los documentos más recientes destapados por los EEUU y los complementarios de otras fuentes se ajustan a la verdad, como parece razonable creer, no hay duda que hay sobradas pruebas para actuar antes que el implicado –por huida, suicidio u otro medio– pueda escapar a la acción de la Justicia.

En efecto: esos documentos apuntan de modo unánime a que dicha persona cometió, con múltiple agravantes, traición a la Patria. Porque, primero como ciudadano y después como jefe de Estado, entregó con vil engaño a los real, legalmente ciudadanos españoles saharauis a un débil Marruecos, para evitar que una guerra con él por ese territorio pudiera impedirle ser coronado. Era ya jefe de Estado, pero todavía no había sido coronado como rey. Más aún, faltaba mucho para que se aprobara una Constitución que le otorgara una inviolabilidad que, en una interpretación absolutista, absurda, todavía se aduce hoy para no sentarle aún en el banquillo y reparar algo el enorme borrón con el que también este Borbón ha manchado nuestra historia contemporánea.

Martín Sagrera Capdevila. Málaga