Ética y estética públicas

Existe una creencia generalizada en España según la cual la democracia, entendida como el simple ejercicio del derecho a votar, trae consigo la legalización y legitimación de cualquier propuesta, actividad, actitud, expresión, y demás formas de manifestación del pensamiento y el obrar humanos, ya se trate de cuestiones inteligentes, razonadas, lógicas y basadas en el estudio y el conocimiento, ya se trate de verdaderos disparates productos de la ignorancia, o lo que es peor, la barbarie que nace del rencor. Este es un error profundamente arraigado en el concepto que de la democracia, suele mantener el pueblo español en cuestiones políticas, o simplemente en cuestiones de opinión, como ese incomprensible dicho popular de que «todas las ideas son respetables». Esta ignorancia podría ser producto de la falta de ejercicio democrático durante muchas décadas, o del corto espacio temporal en términos históricos, que llevamos ejerciendo el poder como pueblo soberano. Pero también puede que influya en la inextricable confusión política existente, la carencia de estudio y aprendizaje, no solamente de los rudimentos básicos del sistema político español, sino en general, de la fomentada y regulada eliminación del estudio de las Humanidades. Eliminar el estudio de las ciencias que se preguntan y contestan las cuestiones fundamentales que preocupan al hombre, es el camino más sencillo y directo para arrebatarle su libertad, a la vez que se le convence, no solo de que es plenamente libre, sino de cuáles son las opiniones que tiene que creer, manifestar y defender, para no ser considerado un fascista. Esta última es la primera falacia: y por qué no comunista?

Nadie es responsable de ignorar lo que no le han enseñado, pero sí es responsable de expresar opiniones basadas conscientemente en la ignorancia. Y eso está ocurriendo en España en los últimos dos años, desde que un grupo de agitadores profesionales y dirigentes de asambleas universitarias saltaron del duro suelo de la Puerta del Sol el 15M a los mullidos cojines de varias poltronas ministeriales, gracias a haber embaucado con sus imposibles argumentaciones a una parte sustancial del pueblo español, que a su vez suele despreciar cuanto ignora.

Había una vez un niño de mirada triste, al que enviaron a estudiar a España desde Portugal donde residían sus padres, en un chalet de cretonas de clase media. Ese niño creció en soledad en un país que desconocía, porque había nacido en el exilio en Roma. Le dijeron que no podía tener amigos y aprendió que nunca podría fiarse de nadie y que siempre estaría solo. Pasó el tiempo y el niño se hizo un hombre. De vez en cuando tenía que ir a ver a un todopoderoso general de voz atiplada y mirada fría, que lo trataba con un cierto aprecio, pero que cuando lo mandaba de visita oficial a algún sitio sin sentido y sin importancia, le enviaba a jóvenes airados en pantalón corto y camisa azul, que le cantaban «no queremos reyes idiotas». Porque el niño convertido en hombre era un príncipe descendiente de reyes y emperadores desde hacía más de mil años. A pesar de que era pobre, igual que sus padres, desde que su abuelo se marchó de España para evitar una guerra civil que en cualquier caso se produjo, como era inevitable, seis años después. Cuando en una confrontación ninguno de los dos bandos cree en el respeto, la tolerancia, la libertad y la democracia, la única salida es el enfrentamiento.

Cuando el general murió demostrando finalmente que nadie es eterno, aquel hombre fue proclamado Rey. Y siguió estando solo. Rodeado de generales totalitarios, de los falangistas crecidos que le habían gritado de pequeño, de un pueblo ignorante acostumbrado a que le resolviera los problemas «la lucecita del Pardo» y que vivían felices con una televisión en su piso de sesenta metros cuadrados, sus vacaciones en Benidorm y su pequeño Seat seiscientos. Después de hambre de siglos y de «incuria secular y pertinaz sequía» ese pueblo empezó a sentir que quería ser libre. Ese Rey había heredado plenos y absolutos poderes, los mismos que el general y podía haber seguido reinando así durante un tiempo. Pero no lo hizo, porque fue inteligente y generoso. ¿Habrían hecho entonces algo similar alguno de los gobernantes de ahora? Descubrió a dos hombres providenciales: Adolfo Suarez y Torcuato Fernandez-Miranda. Y entre los tres, desmontaron el régimen dictatorial en dos años. La derecha extrema le llamaba el «rey perjuro», como le gritaban al arzobispo de Madrid, «Tarancón al paredón». El Sábado Santo de mil novecientos setenta y siete la Gran Vía de Madrid se inundó de banderas rojas cuando se legalizó el partido comunista de España. Y uno, que estaba allí y lo vio, recuerda aquel momento con emoción y miedo. Pero no se produjo ningún enfrentamiento civil y surgió una clase política, incomparable con esto de ahora, en estudio, conocimiento e inteligencia. España fue un ejemplo para el mundo y uno se sentía feliz de ser español cuando fuera le preguntaban y le pedían que contara cómo lo había conseguido España. Y solo había que contestar que a base de generosidad de todos, de tolerancia, de respeto, de libertad sin ira. Se celebraron elecciones generales libres. Se promulgó una Constitución democrática en la que el Rey entregaba la soberanía al pueblo español, se entró en la OTAN, que solo en la propaganda de Moscú era una organización imperialista, se ingresó en el entonces llamado Mercado Común Europeo y la Corona convivía en plena armonía con un presidente del gobierno socialista con mayoría súper absoluta, que era y es un hombre que tiene el Estado en su cabeza y al que jamás se le ocurrió, aprovechando esa coyuntura, volver a plantear el inexistente problema de la forma de Estado. Estaba demasiado ocupado en poner a España en el siglo XX. Y en luchar a muerte contra una organización terrorista, en la que confluían dos pensamientos tan opuestos como el marxismo y el nacionalismo. Igual que después haría otro hombre de derechas, que convirtió a España en un país rico. Y por encima de todo y de todos estaba el Rey, Y su ejemplo y su generosidad y su entrega y su enfrentamiento con el golpe de estado del ochenta y uno. Y el mejor embajador que nunca tuvo España, ni los empresarios españoles, ni los productos españoles, ni la Marca España. El mejor. Con diferencia abismal. Sin discusión posible.

Y tuvo fallos

El Rey no es perfecto y es un hombre. Y tuvo fallos. Grandes algunos de ellos. Y fue enamoradizo y calentón. Infiel a la Reina decenas de veces. Pero eso le gustaba al pueblo español, sobre todo a los hombres que siempre alardean de conquistas imaginadas. Estas eran de verdad. Y cometió un fallo tremendo aceptando una donación del sátrapa de Arabia. Ojo, una donación. No un blanqueo de capitales, ni un robo a las arcas del Estado. Y abdicó. Y el injusto y olvidadizo pueblo español se dejó convencer por la gente de extrema izquierda radical de que el Rey era un ladrón. Y en su buena fe y desconocimiento, se lo creyeron hasta los burgueses. Aquí se termina el relato.

El Rey ha sido dolorosamente apartado de la Casa y Familia Real, se le ha retirado la asignación, se enfrenta a un juicio popular en zafios programas de televisión en los que grotescos bufones se quedan en calzoncillos física e intelectualmente, dando crédito absoluto a una falsa aristócrata «emprendedora» y a un comisario que intenta chantajear a media España, se enfrenta seguramente a un procedimiento judicial por un delito fiscal posiblemente prescrito, se elimina la presunción de inocencia, y los enemigos merodean alrededor de Juan Carlos I, con la absoluta libertad por la que él luchó y consiguió. Los mismos enemigos etarras que intentaron asesinarle varias veces. Los mismos enemigos «enganchados» por el narcotráfico venezolano. Los mismos independentistas catalanes, que cuestionan el hecho de que Felipe VI visite Cataluña. Y hasta el narciso patológico calla y otorga. Cualquier castigo, pena o sanción les parece escasa para un hombre que trajo la libertad y ahora es rechazado hasta por su familia. La soledad absoluta. Y por eso ya no quieren cazar al hombre, sino a la Institución. Delenda est Monarchia, como se equivocó clamorosamente el soberbio Ortega y Gasset. Pues si eso es así, ¿qué habría que hacer con la familia Pujol? ¿Se disuelve la Generalidad? ¿Se deroga el Estatuto? Sería lo justo, según esta forma de pensar. ¿Y qué habría que hacer con un vicepresidente que se atribuye el cuidado de las residencias de la tercera edad y los ancianos mueren a miles, abandonados, solos, asfixiados? ¿Desterrarlo de por vida en Galapagar? ¿Y qué habría que hacer con un Gobierno negligente durante un mes, responsable de la muerte de no sabemos aún cuantos miles de muertos? ¿Se disuelve el gobierno? ¿O se elimina? ¿O lo cambiamos por una comuna? ¿O lo sustituimos por otra dictadura, esta vez comunista? La Monarquía Parlamentaria consagrada en la Constitución del setenta y ocho y aprobada abrumadoramente en referéndum, ha dado a España el periodo de libertad y prosperidad más largo e intenso de su Historia. Y creo que la mayoría de españoles no estamos dispuestos a que todo esto se tire por la borda, ni a que se pasee a Juan Carlos I por el tablón del barco pirata. Justicia con todas las garantías y equilibrando lo mal hecho y lo bien hecho, sí. Linchamientos, no. Y a Felipe VI, respeto al menos.

En febrero del setenta y siete asistí con un grupo de amigos a la impresionante ceremonia de entrega del cadáver de Alfonso XIII al prior de los agustinos en la lonja del Monasterio del Escorial. La nieve caída durante la noche daba una pátina de ensueño al armón de artillería con el féretro del que tiraban caballos percherones. Miles de personas en silencio, la Guardia Real y el viejo Don Juan de almirante con el collar del Gran Toisón colgando de su cuello, caminando solo y renqueante tras el féretro de su padre, al que no había podido suceder como rey por voluntad del general, se cuadraba ante Juan Carlos I, perfecta imagen de la sucesión legítima.

El día del Carmen –qué peligro tiene la torpeza unida a la insolencia– se ha celebrado en la Plaza de la Armería, una especie de terapia colectiva o ceremonia masónica en círculo, inserto en el rectángulo de la plaza, alrededor del fuego, como esas comuniones «civiles» que celebran los horteras, sentados los invitados en sillas de plástico, incluida la Mínima Familia Real, con los minístrales atuendos inverosímiles en su espanto, con música de Barber y Brahms, ajenos a la alta música española, porque el rechazo patológico de alguno hacia la religión le impide que se interprete alguna obra de Tomas Luis de Victoria, o Francisco Guerrero, o Antonio de Cabezón, por tener carácter sacro, demostrando con ello su incultura. Todos los reyes de España, incluidos los aztecas y los incas, contemplaban atónitos desde las cornisas del palacio el deterioro que el paso del tiempo, el sectarismo y la ignorancia han provocado en los fastos palaciegos, acostumbrados al ritual sagrado de la Corte de Borgoña. Los muertos, los miles de muertos, merecían otra cosa. Incluso que el señor vicepresidente del gobierno hubiera hecho el esfuerzo de ponerse una corbata negra. Seguramente más de un muerto le habrá votado.