Vigía de la luna

Lunes. Hace un calor soportable. Pero yo no lo soporto. Tengo que hacer tiempo en un barrio extraño. Una hora. Qué hacer durante una hora en plena tarde de canícula. No veo un bar. No veo a nadie. Nadie sensato está en la calle a esta hora. A un parque infantil le da la sombra. Sopeso sentarme en un columpio. Sopeso también si el columpio aguantará mi peso. Y sopeso si un vecino al verme desde la ventana en el columpio no va a pensar algo raro. Que soy un embauca niños o un majara o un mendigo. Mi aspecto es un poco como del que ha venido de la playa pero hace doce horas. Ando. Encuentro un supermercado y la sola idea de que tenga aire acondicionado me sobrecoge. Estoy empapado de sudor. El frescor me da un bienestar inopinado. Revivo. Cojo un carro. No tengo nada que comprar aunque tampoco tengo nada en la nevera. Reviso pepinos, sopeso tomates, no veas si da de sí el verbo sopesar. Tengo que sopesar utilizarlo más. Miro filetes, inspecciono yogures. Me detengo en unos zumos naturales. Finalmente cojo lo de siempre, leche, jamón, cerveza. También frutos secos y unos tomates. Si cojo manzanas la bolsa va a pesar demasiado y tendré que acarrearla hasta el coche con el consiguiente cansancio. Y al sol. Dejo algunas cosas de nuevo en las estanterías. Me tienta el chocolate blanco. La hora casi se ha pasado y ahora temo llegar tarde. Voy rápido a la caja y hay un señor que lleva unas cuarenta botellas de agua. La cajera las va pasando una a una. Charlan. Quiere bolsa. Sí. Claro, con tanta agua. Mejor ponme dos. Yo creo que tres. Vale. Qué calor. Sí qué calor. Claro, por eso tanta agua. A mí me gusta la del grifo. La tertulia acuosa no acaba y yo me impaciento. Sopeso, claro, dejarlo todo allí y salir. Sin llevarme nada. Quince minutos después, exhausto estaré donde tenía que estar. No hacía falta que vinieras, con este calor, me dice un señor en bermudas.

Martes. Son las seis de la mañana. Me levanto. Salgo al balcón. Yo soy mucho de comprobar de cuando en cuando si todo sigue bien ahí fuera. Una tímida claridad se abre paso. O tal vez son mis ganas de que no sea tan temprano. Pasa un coche de Policía. De verdad que pasa, no me lo invento. Pasa un joven con mascarilla. En el cielo hay una luna en forma de afilada "C" y cerca (bueno, cerca, ya me entienden) brilla una estrella. No tiene el cielo esa negritud que incita en la soledad del balcón a invocar miedos, fantasmas y temores. No. Es un azul oscuro casi negro, lo cual es un matiz muy importante. Del color del cielo depende mucho nuestro ánimo y no sé si el plural es mayestático o de cortesía o si le abarca también a usted lector, que a lo mejor no entiende como alguien se levanta a las seis de la mañana en pleno mes de julio. Y no ha sido por ganas de mear.



Miércoles. Veo un reportaje en TVE sobre el valle de Liébana. Siempre me acuerdo de un cocido lebaniego que me tomé la primera vez que visité aquellos parajes, hace unos veinte años. Luego subí al impresionante teleférico. Picos de Europa. El cocido, con su vino y su postre, lo almorcé en 'El oso', el lugar más típico de la zona. Sale una señora, que es la dueña. Heredó el negocio. Tal vez, aquel día que yo fui, correteaba por las mesas y me dijo hola, hola, caracola. Enseña la cocina. También tenemos buen pescado y la mar cerca, enfatiza el cocinero. Algunos cocineros enfatizan mucho y luego les salen recetas enfatizadas. Me imagino a un comensal devolviendo un plato no por muy salado o poco hecho. Por exceso de énfasis. Oiga, llévese esto, por favor, que tiene mucho énfasis. Ganas de volver. Lo alegremente que se cruzaba uno antes la Península en coche, cada día un cocido. O cocido todas las noche. Sin temor a que no hubiera un Parador cerca.



Jueves. La palabra emérito se está deteriorando por momentos. Antes solo se aplicaba a los catedráticos. Este sabe latín. Y árabe.