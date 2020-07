Ninguno, quillo

El PP tendría un subidón en Andalucía si ahora se celebraran elecciones autonómicas. Lo dice el Barómetro andaluz publicado ayer, que también da una subida ligera pero no banal al PSOE. Empatan en intención de voto (treinta por ciento). Pero el PP sumaría de nuevo para formar Gobierno con Ciudadanos y Vox. Los naranjas, bajan. De 21 a 12 escaños. No rentabilizan la acción de Gobierno. Síndrome PA. Ni por más que Juan Marín aparezca una y otra vez y otra vez en los medios para hablar de todo. A todas horas. Confinamiento, economía, turismo, futuro, pasado, política, Justicia. Marín quiere ampliar el Gobierno andaluz para colocar a más gente y extender influencia y ser de verdad un barón dentro del contexto nacional de Ciudadanos. Y por ver si alguien se entera de que gobiernan. El PP se opone a aumentar el gasto y vaticina una lluvia de críticas si lo hace. El sondeo ha preguntado por Podemos y Podemos está fatal. Claro que habrá que aclarar que en Andalucía nace un partido, el de Teresa Rodríguez, que no es Podemos. Y está Podemos. Y está IU. La cosa es ver qué pregunta se ha hecho (la más fácil sería: ¿está usted a la izquierda del PSOE?) y comprobar qué siglas capitalizan eso. Más o menos, la suma PP, VOX, CS estaría en el 51% de los votos. Factores a tener en cuenta para el futuro: el PSOE andaluz comienza a salir del letargo. La figura de Moreno Bonilla se consolida y es el único que aprueba. ¿Es lenta o rápida esa consolidación? Lo de dejar el trabajo sucio, ¿y limpio?, para los demás, le funciona. Institucional. Bonilla empieza a peinarse igual que Feijóo.

Muy interesante de este Barómetro que comentamos: a la pregunta de «Qué partido puede dar mejor respuesta a los problemas de Andalucía», el andaluz saca su vieja vena escéptica y sabia, descreída y lacónica respondiendo en un porcentaje del 33,5 por ciento que «ninguno». Algunos, a ese ninguno habrán añadido: miarma. O: ninguno, illo. O: ninguno, vieo. Yo diría: ninguno, malaje. Tal vez. El resto de respuestas (PSOE, PP, etc.) se reparten más o menos escalonadamente. Los socialistas por su parte extendieron el domingo un sondeo hecho por ellos en el que ganan ellos. Llueven sondeos sobre una tierra baldía para cosechar votos. Hace mucho calor y se acerca agosto. Además, la crisis económica y los rebrotes nos aguardan. Lo que podría hacer cambiar algunos votos y pareceres. Quien sabe, quillo.