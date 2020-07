El ámbito rural gana adeptos

Se veía venir. Por mor de la maléfica pandemia que Bhagwan Shree Rajneesh decía: «Todo avance es una vuelta a casa». Dicho así, parece que sea una contradicción porque, en casa suele estar nuestro pasado. En casa parece que esté todo aquello que nos lastra, que nos frena y en muchos casos, que nos disgusta. Pero, si desmenuzamos la frase, veremos que encierra mucha verdad. Todo slogan, proverbio, refrán, dicho, máxima, sentencia, etc., hay que contextualizarlo. Hoy día podemos ver cómo circulan por internet miles de mensajes de este tipo y la gente le da al 'me gusta' sin recapacitar. Para mí, la frase de arriba hace mención a una casa que no es la de nuestros padres, sino que es la naturaleza de cada uno. Hace mención a lo que nos hace felices. A la ocupación que nos remite a nosotros mismos y por la cual, se puede sacrificar una vida de lujos. Visto así, ya se puede uno zambullir en el adagio y tirar de ese hilo tanto como quiera. Yo quiero jalar del hilo de la ocupación de esas personas que, disfrazadas, nos sorprenden paradas en las calles peatonales, avenidas, metros, plazas€ Con instrumentos musicales, cantando, bailando. Con cabras, monos, perros, loros. Mostrando lo que la vida les hizo. O, simplemente, estando de rodillas o sentados en un escalón, piden la voluntad. Y me pregunto: «¿Qué pasará con estas personas si el dinero desaparece?».

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga



Lepe, poca broma, esclavistas

Los vecinos de Lepe son conocidos por hacerse pasar por tontos. Pero desde ahora deberán ser conocidos por pasarse de listos, por explotar y encima cometer por tercera vez ahora la canallada –el adjetivo se queda corto– de incendiar cobardemente por la noche, tres veces en una semana, haciéndoles perder hasta su documentación, las míseras chabolas de 400 trabajadores extranjeros. Los del pueblo les explotan al máximo desde hace 20 años.

No se trata, no, de cuatro ricos sin extrañas o cuatro ultras descerebrados, como se pretende hacemos creer. En Lepe, con 27.000 habitantes. El municipio más poblado de Huelva después de su capital, su alcaldía está en poder de quienes todos sabemos y, en vez de dar una solución medianamente decente al problema, aprovechó el año pasado el día de reflexión para votar y desalojó a algunos trabajadores que se habían refugiado para protestar en el campo de fútbol. Y cuando el PSOE denunció la situación, pintaron freudianamente en su local lo que ellos sí que son: 'Traidores' a los más elementales derechos humanos, esclavistas del siglo XXI; peor, porque antes se cuidaba a los esclavos, que eran caros, mientras que ahora hay miserables que piden trabajadores y los maltratan hasta esos extremos, esperando sustituirlos por otros a quienes pagar aún menos. Lepe ha sido denunciado ya hace pocos meses por el relator de las Naciones Unidas, para vergüenza de toda España.

Martín Sagrera Capdevila. Málaga