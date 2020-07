El viaje iniciático de Javier La Beira

En este estío frustrado, interpreto lo obvio: la ilusión por viajar está menoscabada. Para mitigar esta pesadumbre hallo el refrescante ejemplar 'Múnich resplandecía '(Frato Editorial). Pepe Atencia y Conrado Herráiz les abren las celosías de su colección, «hermosa y atractiva», para publicar su primer libro de viajes al filólogo, poeta y narrador malagueño Javier La Beira. La presentación de éste - su última creación - tuvo lugar el pasado 16 de julio en el Hotel Molina Lario con la voz perspicaz de la poeta y afamada novelista Isabel Bono: la sonrisa nostálgica más encantadora de nuestro orbe literario. A través de este sincero diario de un viaje, La Beira aporta un carácter documental cuyas referencias geográficas, históricas, culturales y cerveceras envuelven al texto; pero a la vez, su carga literaria es indiscutible. Responde a unas reglas que lo apartan del puro dato histórico para centrar la atención sobre el propio mensaje. Sus reseñas tratan de colorear con palabras sus emociones, incitando a que el lector visualice la realidad descrita. Su naturaleza específica radica en la belleza de sus descripciones. No es una guía de viajes al uso, que carecen de huella personal. No. En estas confesiones, el autor-viajero está comprometido con el narrador. El viaje y la expresión siguen necesariamente ese orden consecutivo. No hay escritura sin viaje previo, ni experiencia del mismo si posteriormente no se relata. En este sentido, la dimensión tiempo constituye un componente importante puesto que requiere una pausa - tres años- para plasmar lo que quiere transmitir. El periplo escrito es el alma del viajero. Javier ha infundido su espíritu a este lugar de los monjes: Múnich, donde se mide mejor la aventura en amigos que en kilómetros.

Mañana, se celebra el Día del Libro, tres meses más tarde. La Librería Luces nos invita a acompañar a La Beira en su segundo reencuentro con su ciudad resplandeciente. No se pierdan este níveo viaje iniciático.