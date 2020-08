El transcurrir del tiempo

Los títulos de las obras de la pintura flamenca anterior a la barbarie iconoclasta calvinista hacen referencia al origen de la vida, al más allá, a la muerte, al transcurso del tiempo.

Pífanos y chirimías, cornetas y sacabuches, flautas de pico, orlos, bajones y cromornos, atabales y timbales sonaban y resonaban por las calles de Gante, en el corazón de Flandes, el 24 de febrero de 1500, para anunciar que en el 'Prinsenhof' había nacido Carlos, Rey de Romanos, archiduque de Austria, duque de Borgoña, conde de Flandes, futuro rey de Castilla, Aragón y Navarra, futuro Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Señor de todas las tierras más allá de la Mar Océana, que ocho años antes habían descubierto las naves castellanas, tripuladas por gentes de toda la vieja España, al mando de un navegante visionario iluminado, de oscuro origen, llamado, al parecer, Cristóbal Colón.

Gante era, como ahora, una ciudad de pujante comercio, calles adoquinadas, casonas de comerciantes enriquecidos y palacios que la alta nobleza borgoñona alternaba con las imponentes residencias de Bruselas. Pero a pesar de tanta grandeza y de tanta sangre noble fluyendo por sus venas, su madre, Juana de Castilla lo alumbró en la soledad de una letrina, a la que había acudido sintiéndose indispuesta, durante la celebración de una fiesta en el Palacio del Príncipe, del que hoy solo quedan unos restos llamados 'la Puerta Oscura'.



Orígenes y sepulturas

Es esta una extraña constante en la vida de los Habsburgo, los más nobles entre todos los nobles, la contradicción entre orígenes y sepulturas, el ocupar los más altos sitiales, pero a la vez la autoconciencia de no ser nada en presencia del Altísimo. El propio Carlos, nacido en semejante agujero infecto, yace en los imperiales mausoleos de bronce dorado, que Pompeo Leoni creó en El Escorial para él y su hijo Felipe II, después de retirarse a morirse en Cuacos de Yuste, una aldea de un rincón de su inmenso Imperio, junto a los monjes con los que convivía, en presencia del deslumbrante retrato de su amada Isabel, que le encargó a Tiziano, con el fin de paliar el dolor de su ausencia. Los más altos en la vanidad de la grandeza y los más bajos en la nada.

Carlos fue bautizado el día 7 de marzo de 1500 en la Catedral de San Bavón, en la que ya se encontraba desde 1432 una de las obras cumbres del arte de todos los tiempos, 'L´Agneau Mystique', el Políptico de Gante, obra de Hubert y, sobre todo, de su hermano Jan Van Eyck, la obra de arte más veces robada en la historia, incluidos por supuesto, esos dos saqueadores de arte, Napoleón y el ejército nazi.

Resulta sorprendente el desconocimiento que tanto de la obra, como de Jan Van Eyck existe en España. La vida de su hermano Hubert que empezó a pintarlo con Jan pero murió, es absolutamente desconocida. La única certeza de su existencia es una lápida sepulcral de fantasmal evocación en el claustro abandonado de un viejo monasterio en Gante. Da la impresión de que Ruskin la hubiese abandonado allí.



La Fuente de la Vida

De Jan, que se consideraba a sí mismo el más grande de los pintores después de su hermano -que ya estaba muerto- no existe ninguna obra certificada en España, puesto que la soberbia 'La Fuente de la Vida' que cuelga su belleza en El Prado, nunca ha podido ser acreditada con absoluta certeza. Jan Van Eyck estuvo en España varios meses, de camino a Portugal para concertar el matrimonio de una Avis con su señor, Felipe de Borgoña. Y recorrió nuestro país, incluida la Granada todavía nazarí y Valencia, de donde copió azulejos, que después aparecen en alguna obra suya. ¿Pudo pintar 'La Fuente de la Gracia' durante ese tiempo? No parece probable, pero tampoco imposible.

David Hockney -ese genio de la alegría de vivir y la belleza de las piscinas- que ha estudiado su obra muy a fondo, considera que Van Eyck había descubierto el uso de las lentes, a través de un tratado árabe de óptica traducido en Bizancio. Y por supuesto el trabajo en equipo en un taller. Pero sus aprendices debieron de ser los ángeles ápteros de sus cuadros. Los títulos de las obras de la pintura flamenca de ese tiempo, que aún no había sufrido la barbarie iconoclasta calvinista, siempre hacen referencia al origen de la vida, al más allá, a la muerte, al transcurso del tiempo, pues siendo una tierra de ricos comerciantes, aún seguían obsesionados por estas cuestiones y ni el bodegón, ni los paisajes habían ocupado todavía las paredes de sus confortables mansiones.

La apertura de las compuertas de 'El Cordero Místico', gigantesco políptico de doce tablas, supuso una revolución en la pintura universal. Nunca se había visto nada igual. El hombre contemporáneo de su autor vio en ese momento un universo que se le venía encima, que venía hacia él. Es la primera pintura con materialidad tangible. El genio había florecido en las circunstancias de un Flandes rico. Es un mundo sobrenatural y mágico, representado a través de la más absoluta realidad. O eso parece.

Estamos ante un retablo, una pieza de altar, hacia la que la mirada del pueblo se dirige hasta el punto concreto de la maquina artística. Cuando tiene sus puertas cerradas, todo es tranquilidad y mesura de unas aparentes esculturas de mármol, que en realidad están pintadas sobre las tablas, con un prodigioso realismo de sombras sobre un falso mármol blanco.



El retablo abierto

Pero una vez abierto, se desata un huracán de sensaciones, de percepciones, de interpretaciones. Adán y Eva son dos cuerpos reales, dos personas desprovistas de cualquier trascendencia, dos cuerpos desnudos, con la belleza, o la fealdad de las venas y arrugas de cada cuerpo.

Los ángeles cantores, coronados de perlas y piedras preciosas, para distinguirlos de simples seres mortales, carecen de alas en un hecho sin precedentes y los gestos de sus bocas permiten saber qué nota está emitiendo cada cual en la rica polifonía flamenca, con lo que podría saberse -de hecho, se sabe- qué pieza están interpretando. El ángel que toca el órgano ha modificado la postura de su mano de un do mayor, a un fa mayor, que se acopla mejor a la música polifónica. Puede transcurrir toda una vida en la interpretación y estudio de esta joya de cinco por cuatro metros.

Jan Van Eyck pinta esta obra al acabar la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, cuyo final supone la salida definitiva de los Plantagenet británicos de territorio continental -es cierto que los Windsor, por otras razones continúan en Gibraltar- en el transcurso de cuyos últimos años, Felipe III el Bueno, duque de Borgoña ha ocupado un papel central, teniendo a Jan Van Eyck como consejero, diplomático, decorador, espía y director de la pompa y esplendor de la vida en la corte borgoñona, algo que hoy en día puede sonar a música celestial, pero que en aquel tiempo era tan importante, que la cuestión de las investiduras, o las precedencias originaron muchos conflictos bélicos.

En la mesa del comedor de gala del Hofburg de Viena, la mesa está eternamente dispuesta, según el protocolo español, mientras la maravillosa infanta Margarita de Velázquez continúa luciendo sus galas azules en las paredes del Kunst, esperando la llegada de su prometido el emperador. Que llegó.

Hay un elocuente autorretrato de Jan Van Eyck sobre tabla en la National Gallery de Londres, con un amplio y ostentoso turbante rojo como perteneciente a la elite de la época, una más de las pruebas del deseo de los artistas de no ser considerados meros artesanos, sino grandes maestros. Una constante universal hasta llegar a hoy en que los marchantes han sustituido a elegantes reyes españoles y grandes banqueros italianos en el hecho de señalar con el dedo quien es un genio y quién no.

Aunque hay obras que están fuera del alcance del dedo del señor. El Políptico de Gante es una de ellas. Su descripción me llevaría un tiempo y un espacio del que carezco. Pero es maravilloso contemplar, por ejemplo, el reflejo de cada una de las perlas de las vestiduras del Padre Eterno. Cada una es diferente.

Y en la sala en la que se reproduce la Anunciación, las calles de Gante y su diario trajín y la aguja de San Bavón pueden verse a través de los arcos de las ventanas de la sala de bajo techo, en la que apenas caben las Personas Divinas. Y un inconcebiblemente moderno marco rígido y plano enmarca toda la obra, como demostración de que la realidad también aquí es fingida, aunque aparentemente el pintor ha perdido el tiempo en cada uno de los cabellos de la barba de Dios.

Y en medio de todo, en el centro de la enorme representación operística, el Cordero Místico, el mito sacrificial, el que con la sangre de su pecho borra los pecados del mundo, mientras observa al espectador con una impresionante e inconcebible faz humana.



La fundación

Gante es una ciudad con una extraordinaria vida cultural, especialmente en lo que al arte contemporáneo en todas sus manifestaciones se refiere, con constantes muestras, exposiciones, teatros, librerías y especialmente un festival de la luz que se celebra trianualmente. Allí, en una aparentemente lóbrega fábrica de ladrillos rojos, está radicada la fundación Antón y Annick Herbert, una pareja judía que lleva toda su vida coleccionando arte. Son personas tan agradables, locuaces y expresivas como puede llegar a ser un belga. Dos belgas en este caso. Visten en tonos negros, con desaliñado aspecto y nos ofrecen una extraordinaria cerveza, la Carolus Gouden, la favorita de Carlos V con razón, a pesar de su temperatura ligeramente tibia. Lo mejor de Europa es su constancia en mantener lo bien hecho. O así ha sido hasta ahora.

Después de ver una instalación de Jannis Kounellis entramos en lo que podría ser una destartalada sala de estar. Unas solidas mesas de madera de roble sin desbastar es todo el mobiliario de ese espacio. Al frente, un ventanal rectangular encuadra la catedral de San Bavón.



El japonés misterioso

On Kawara es un artista japonés, cuya vida es tan misteriosa como la de Salinger. Jamás concedió una entrevista, se sabe que vivía en Nueva York, no existen fotos, no comentó, ni explicó oralmente su obra. Dedicó su vida, puramente conceptual en sí misma, a hacernos ver a través de su obra, que la propia conciencia del paso del tiempo es lo que nos hace tomar conciencia de que estamos vivos. Estamos vivos porque el tiempo transcurre.

Sobre una de las mesas 'One million years (Past)', un libro en diez tomos en los que aparecen escritos a máquina uno por uno correlativamente, todos los años transcurridos entre 998031 A.C. y 1869, fecha de realización de la obra. Un millón de años dedicado «a todos aquellos que nacieron y murieron». Su continuidad, que también se encontraba expuesta allí, era 'One million years (Future)', desde 1969 al 1.001969, dedicado (Para el último). También dispuestos sobre una mesa. Sonaba incesantemente el silencio. La aguja de la torre de San Bavón, donde está el Cordero Místico, señalaba con su sombra cada tarde, como la flecha de un reloj de sol, el libro en el que está escrito el paso del tiempo, que mientras transcurre inexorable, hace que nuestras vidas finitas transcurran.

Jan Van Eyck y On Kawara han estado a punto de explicarlo todo con un intervalo de quinientos años. Posiblemente solo se trate de dos gloriosos artistas. Los ángeles siempre tienen alas.