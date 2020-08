Como el cedro del Líbano

A Zeinab.

En la serie de conflictos habituales y tragedias consuetudinarias con las que el telediario suele llenar el aburrido silencio de una familia media española, mientras traga spaghetti con tomate de lata, la eterna guerra del Líbano ocupa desgraciadamente un lugar de honor, a pesar de que nadie le presta la menor atención por conocida, salvo cuando como el 4 de agosto ocurre algo que se sale de las medidas sangrientas de una matanza diaria: la explosión de tres toneladas de nitrato de sodio, ácido nítrico y otras sustancias altamente explosivas, cuya deflagración produjo la imagen de un escalofriante hongo y que llevaban años almacenadas en el puerto de Beirut, por razones desconocidas, seguramente ligadas con las mafias locales y los señores de la guerra, que ha causado centenares de muertos, miles de heridos y desaparecidos, la destrucción de gran parte de la capital, el colapso de la economía nacional ya maltrecha y la decisión, tantas veces tomada por miles de familias en las últimas décadas, de abandonar el país para siempre. En ese momento miles de personas se hicieron a sí mismas dos preguntas: qué es el Líbano y qué ocurre allí.

El Líbano, cuyo nombre persiste desde hace cuatro mil años, es un bellísimo país, «una nación independiente, próspera y cultivada», como la definió el general De Gaulle en 1965, palabras que hoy parecen alejadas amargamente. El Líbano es el país de los cedros que se alzan altivos hasta los cuarenta metros en las cumbres nevadas de sus montañas, como dice el salmo 92 de la Biblia, en la que el Líbano es mencionado setenta y cinco veces, el territorio que Yahvé niega a Moisés en su petición de que abarcara también la Tierra Prometida y en el que Cristo realiza el primer milagro de su vida pública en Sidón. El Líbano es el país de Baalbek y el valle de la Bekaa, posiblemente el conjunto arqueológico romano más importante del mundo fuera de Italia, hasta el punto de que ocho altísimas columnas del templo de Júpiter fueron trasladadas a Constantinopla cuando se construyó Santa Sofía, la que ahora ha convertido en mezquita ese sátrapa regional, chantajista y torpe, que con ello se marca un gol en su propia puerta, como ha dicho Peter Frankopan, profesor en Oxford y autor de La ruta de la seda, aclamado por la crítica internacional como el mejor libro de historia publicado en décadas. El Líbano es un país en el que se hablan cuatro lenguas, árabe, francés, inglés y armenio. El nivel de alfabetización es del 99%. Hay 42 universidades y un doctor por cada diez personas. O había. Beirut ha sido destruido siete veces a lo largo de la historia. Hay cuatro millones de libaneses que viven en el país y catorce millones que viven en el exterior, ¿cómo no van a ser los mejores comerciantes del mundo? El Líbano es un país a punto de morir, quizás el más antiguo que existe sobre la Tierra, al que están matando las estructuras de los diferentes grupos religiosos y las mafias con sus propios ejércitos privados, que controlan a esos grupos, la inexistencia de un Estado sólido, el enfrentamientos del Irán chiita y la Arabia Saudí sunita, como grandes potencias regionales, que mueven sus peones y llevan el enfrentamiento a terreno ajeno como Siria y el Líbano. La guerra de los otros en nuestro país, como suelen decir los libaneses tomando café en las terrazas de La Croisette en las noches de verano. El Líbano es la antigua Fenicia, de la que salieron los primeros grandes navegantes del mundo, los pueblos del mar, que hace tres mil años fundaron ciudades y colonias comerciales a lo largo de las costas del Mediterráneo, incluido Cartago y Cádiz, en donde apareció hace años un maravilloso sarcófago funerario antropomorfo y Málaga, en la que no sabemos qué podrá aparecer en el Cerro del Villar, si algún día alguien toma la decisión de empezar a excavar en serio.

Pero el Líbano, que durante sus miles de años de historia ha sido alejandrino, romano, bizantino, árabe, otomano, mameluco, egipcio y francés, ha sido independiente desde 1943. Y fue un país extraordinariamente próspero, culto, civilizado, moderno, en el que convivían cristianos maronitas y musulmanes chiitas y sunitas y judíos y drusos y ortodoxos y todas las razas y pueblos del Levante, porque esa era realmente la razón de su existencia: un hogar común en el que la convivencia armoniosa era la argamasa que creaba el sentir nacional de ser un pueblo en el que los diferentes y desiguales podían ser felices en una patria común, que no se definía ni por la religión, ni por la raza, ni por la lengua, porque la reivindicación identitaria conduce a la negación del otro. ¿Les recuerda esto algo, algunas zonas y algunos individuos de nuestro país? Pero la tolerancia y la convivencia armoniosa son ideas que no encajan en la maldita corrección política, que se impuso a partir de 2006, cuando coincidieron el inicio de la crisis, la globalización, el multiculturalismo y toda la serie de dogmas, que se nos han venido imponiendo y que en definitiva se resume en esto es lo correcto, lo autorizado, lo admitido, lo que tienes que hacer y decir. Si no cumples este mandamiento, serás expulsado a las tinieblas exteriores.

Tengo una muy querida amiga que vive en Beirut, a quien van dedicadas estas líneas, que es la quintaesencia del mundo libanés y de las tierras de Levante. Una mujer bellísima, elegantísima, moderna, poliglota, culta, sufriente en su soledad, nacida en Alejandría de familia musulmana, con raíces en las altas casas de Estambul, Egipto e Italia. Una mujer de una extraordinaria dulzura, de una delicada feminidad, que se alza solitaria y esbelta como un cedro. El árbol que, según una vieja tradición, plantó el propio Dios con sus manos. Viuda de un muy querido amigo, cristiano maronita, también elegante, distinguido, con aire suizo, inteligente, director de grandes hoteles en España, que murió joven por culpa de un cáncer asesino. Ellos y sus hijos representaban el mejor Líbano y gracias a ellos aprendí todo lo que sé sobre ese rincón de la Tierra. Gracias a ella he leído una brillante entrevista que Christophe Ono-Dit-Biot ha realizado en Le Point a un gran libanés, Amín Maalouf, el autor de León el Africano. No me resisto a reproducir algunos párrafos de la entrevista, porque sus palabras serán siempre más hermosas y acertadas que las mías y porque su conocimiento del mundo del que intento en vano hacer una síntesis definen a la perfección el problema libanés.

Dice Maalouf a propósito de la explosión de la bomba que «el azar y la mala suerte no han tenido nada que ver con esta tragedia€lo que ha causado este drama es la corrupción y la incuria. La presencia misma de esta carga durante años no se explica sino por la voluntad de cualquier mafia local de vender ese producto cuando la ocasión se presentara. Y si las autoridades no han intervenido es porque el país está plagado de zonas sin ley en las que las diversas facciones se dedican libremente a su tráfico lucrativo».

Cuando el brillante periodista y novelista, que les recomiendo, le pregunta cómo ha podido llegar el país a esta situación, Maalouf responde sin dudar, «el confesionalismo». Lo que constituye el problema no es la presencia de comunidades diferentes, porque esa es una de las razones de la existencia del país. El problema está en que el proyecto nacional, que consistía en trascender el hecho de pertenecer a diferentes comunidades, hacia una pertenencia nacional común, no ha sido perseguido con la energía y la lucidez necesarias, de manera que los ciudadanos se han visto obligados a seguir a los dirigentes de las comunidades religiosas a las que pertenecen y estos, a su vez, se ven obligados a seguir los mandatos de sus protectores extranjeros. El hecho se ve agravado porque la economía liberal del país, que le ha proporcionado una gran riqueza al país durante años, ha impedido con su ligera fiscalidad, crear un sistema de salud pública y de enseñanza nacional, de manera que nunca se han puesto de acuerdo en un texto común para los libros de historia. ¿Les suena esto? ¿Y a Casado le sonará en su negativa a la lucha cultural? La idea que presidió la creación del Líbano como estado independiente, fue hacer vivir juntos a personas de todas las confesiones y de todos los orígenes, que organizaran sus relaciones de la forma en la que cada uno sintiera su pertenencia al país.

Un país no es independiente, sigue diciendo el autor de León el Africano, si no puede decir que no, cuando se le obliga a entrar por la fuerza, o por intimidación en un conflicto en el que no desea inmiscuirse, o en el que no tiene el menor interés. Mi país no tiene ninguna vocación de ser un puesto avanzado en el conflicto árabe-israelí, ni a ser instrumentalizado por los dirigentes iraníes, como ocurre con Hizbulla, ni a haber entrado en la guerra civil siria, ni para ayudar a Assad, ni a los rebeldes sirios.

Cuando se le pregunta qué es ser libanés para él, la respuesta puede ser válida y útil para cualquier ciudadano de cualquier país, pero especialmente para España. «Ser libanés es creer profundamente en la necesidad imperativa de una coexistencia armoniosa y quizás hasta imposible de romper, entre los diferentes componentes de la humanidad. Y en este sentido, soy y seré libanés hasta mi último aliento».

En este sentido, yo también me siento libanés.