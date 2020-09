Rafa, cuidado con Thiem

La victoria de Dominique Thiem en la final del US Open, en un agónico quinto set frente a un formidable Alexander Zverev, le presenta como un serio candidato al título en Roland Garros, con el permiso de Rafa Nadal, el favorito indiscutible de un torneo que ha ganado en 12 ocasiones.

Si Rafa llega a París en la misma forma física que cuando se debería haber celebrado el torneo, el pasado mes de Mayo, no hay ninguna duda de que se hubiera adjudicado el título y con ello igualaría a Roger Federer en 20 victorias en torneos del Grand Slam, pero después del obligado por la pandemia y de no haber disputado el US Open por el mismo motivo, puede que no se encuentre al mismo nivel físico que sus rivales, entre los que destaca, por méritos propios Dominique Thiem.

Seguro que Rafa ha estado muy atento a la evolución y movimientos del tenista austríaco y que sabrá encontrarle sus puntos flacos, para que, en un hipotético duelo, si se tienen que enfrentar, sea capaz de superarle, y demostrar una vez más que es el indiscutible Rey de la tierra batida.

Enrique Stuyck Romá

Fuengirola