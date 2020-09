'Y vuelta con las pensiones', por Fernando Guerrero Barrio

Mucho se está hablando estos días de la sostenibilidad de las pensiones y su futuro a corto y largo plazo, pues escuchando las declaraciones del ministro de Seguridad Social el Sr. D. José Luis Escrivá en las que sugiere incentivar a los trabajadores para que continúen trabajando después de llegar a su edad de jubilación, me parece una incongruencia y un abuso: 1º Hoy día son pocas las empresas que mantienen empleados que lleguen o superen los 65 años, 2º Alargar la vida laboral de los mayores va en detrimento de la incorporación de los jóvenes al trabajo que cada vez se produce más tarde, 3º Alargar la vida laboral más de los 65 años no es una solución, es un parche para hoy y un fracaso para mañana.

Hace varias décadas que se viene diciendo que España sería un país de viejos, pues bien ya ha llegado ese momento y la solución del gobierno es seguir explotando a los mayores mientras los jóvenes están en el paro. Con el retraso de los jóvenes al mundo laboral, la precariedad laboral, con sueldos bajos y contratos por días horas o meses, dentro de 20/30 años pocos tendrán derecho a una pensión ya que no habrán cotizado los 38,5 años necesarios para el cobro de la misma. Señores del gobierno pónganse las pilas, el sistema de pensiones es sostenible, lo que no es sostenible son las decisiones de los gobiernos sobre el mundo laboral y su precariedad, los pensionistas de hoy con más de cuarenta años cotizados no son culpables de la mala gestión de dichos gobiernos.