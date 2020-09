Si no la dejas a tiempo, capotas

Estoy pensando en dejarlo, del enrevesado Charlie Kaufman (guionista de ¿Quieres ser John Malkovich?, 1999), puede uno dejarla en los primeros 20 minutos –casi monólogo en coche de la chica- y no pasa nada. Incluso a un raro amigo que la haya visto (Netflix) se le puede decir, quedando bien, que la has dejado por antigua, con ese empeño en ponerte a prueba a ver si aguantas y luego a ver si la entiendes, tipo el primer David Lynch (a un amigo de media edad) o el primer Alain Resnais (a uno mayor-mayor). Ahora bien, si sigues adelante y dejas que Kaufman de la segunda vuelta de tuerca y te meta en casa de los padres del chico ya estas listo, pues capotas (literalmente: te da la vuelta) y no podrás salir hasta verte tratando de interpretar los delirios finales, como en los 60 del XX en un cine-forum. Luego te quedará dentro y no se irá, aunque aún sea pronto para decir nunca.