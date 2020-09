La liga va a estar en un puño

Por lo poco que se vio en Anoeta entre dos de los supuestos gallitos de la Liga y por los resultados que se han dado en los demás encuentros, a falta de que jueguen su primer partido el Atleti y el Barcelona, resulta evidente que esta temporada va a estar más reñida que nunca. Se van a marcar pocos goles y no va a existir mucha diferencia de puntos entre el primer clasificado y el último, por lo que cualquier equipo, pueden optar al triunfo y a las posiciones para competir en Europa, o a luchar por la permanecía. Va a ser, por tanto una temporada atípica, más igualada que nunca, con permanentes oscilaciones en la tabla, y, en consecuencia más competirá y emocionante porque cualquiera equipo puede dar la sorpresa perdiendo en caso o ganando a domicilio. De momento lideran la clasificación el Granada y el Betis, pero esto no ha hecho más que empezar, el Madrid no ha pasado del empate ante la Real, el Atleti y el Barça aún no han debutado y ya deben se empeines a a sentir la presión de los supuestamente «más débiles».

Enrique Stuyck Romá

Málaga