DIEGO SCHWARTZMAN, EL MATAGIGANTES

Le llaman «el peque», no porque sea pequeño si no por la altura de la mayoría de sus colegas de raqueta que muchos de ellos rondan los dos metros, cuando no los superan. Junto a gigantes de la talla de Zverev o de Medvédev de 1,98, todos los jugadores con mejor ranking que Diego están muy por encima de 1,80 metros y muy lejos de los 1.70 metros de jugador argentino

Sin embargo, a pesar de la envergadura de sus adversarios, el jugador argentino ha logrado colarse en la final del abierto de Roma, después de haber vencido, nada más y nada menos que a todo un Rafa Nadal, a un fenómeno emergente como es el canadiense Denis Shapovalov y jugar de poder a poder en la final con el número uno del mundo Novak Djokovic que ha tenido que emplear toda su artillería para derrotarle y hacerse con el trofeo.

Diego se ha hecho muy grande en Roma, la próxima semana entrará a formar parte del selectivo Top Ten por primera vez en su carrera y habrá que tenerle muy en cuentas en las apuestas del Roland Garros que empieza en muy pocas fechas..

Enrique Stuyck Romá. Málaga