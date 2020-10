'La tinta del calamar se va a poner por las nubes', por Enrique Stuyck Romá

Y los libros también, porque, según parece, hay países que están frenando la importación de libros españoles porque la tinta empleada para imprimirlos puede resultar perjudicial para la salud.

No me negarán que no es una noticia al menos curiosa, pero de ser cierta y constatada, sentaría un precedente muy perjudicial no solo para la salud planetaria sino para la cultura universal que viaja a lomos del papel, y que, por lo visto, también este puede provocar algún tipo de cáncer.

Lo del papel tiene mala solución porque sus componentes difícilmente pasarían unos controles sanitarios adecuados, pero lo de la tinta podría solucionarse con tinta de calamar producido masivamente en piscifactorías, aunque no estoy seguro de que cumplieran los requisitos productivos correspondientes. En cualquier caso es una noticia muy llamativa, que de ser cierta, podría encarecer uno de los platos que más me gustan de la cocina mediterránea