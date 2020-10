Fortuny en la fuente de Proteo

Estos días en Málaga el concepto memoria está más activo aún si cabe, asentado en la excavación arqueológica de los cines Astoria y Victoria, núcleo de controversias por el futuro incierto de los restos encontrados y sobre conservar o no algo de lo hallado, a la espera de la conclusión del «análisis multicriterio» que están llevando acabo. De nuevo, la sentencia de nuestro poeta José García Pérez se cumple: «La ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia»; en este caso, todo lo tapa. Parafraseando al escritor Elie Wiesel, sin recuerdos no hay cultura; sin memoria no habría progreso, sociedad ni futuro. Frente a ello, los responsables municipales siguen obcecados en la construcción de un auditorio soterrado en estos terrenos, donde el concierto inaugural bien podría ser La Misa de Réquiem en re menor K.626 de Mozart para celebrar el funeral de este enclave cultural.

Los recuerdos de cada persona conforman su literatura más íntima. Dentro del actual laberinto, donde estamos padeciendo el feroz ataque del voraz minotauro vírico, el egregio poeta, narrador y dramaturgo Francisco Fortuny presenta hoy, día 7 de octubre, su última novela, 'La Fuente de Proteo' (Ediciones del Genal), en el Hotel Molina Lario a las 20 horas. «Una novela de novelas», como la define su autor y en la cual advertimos la posibilidad de realizar un viaje iniciático trazado por el propio lector, quien, sin seguir un rumbo predeterminado, le permite distintas lecturas y por lo tanto diversas interpretaciones. Con este método de orden narrativo lo que logra Fortuny es simbolizar la realidad cotidiana entreverada con las sustantividades alternativas, los mitos y la ficción técnico-científica, generando una miscelánea de géneros literarios que dinamiza el ritmo de esta quimera de intriga policíaca y filosófica. Con su clarividente estilo, logra aferrarnos a su laberinto de mundos paralelos del que es muy difícil escapar. Recréense.