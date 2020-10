Y si pasara que...

Casi nada. El PP en la encuesta del Centro de Estudios Andaluces -el CIS de Despeñaperros, vaya nombre más animalista- por encima del PSOE, quién lo diría, esta tierra tan socialista tantos años. Gobernaron hasta los comunistas de IU, y el PA, ¿pero el PP?, pues ahí está. El trifachito que les llaman. Y, encima, funciona; eso sí, Vox por fuera, y ahora Vox por delante de Ciudadanos, vueltas que da la vida. ¿Y si en unas próximas elecciones Vox supera a los chicos de Marín?, ¿entonces qué?».

El otro comensal se lo pensó unos segundos, muy pocos. El restaurante María, en el Paseo Pintor Sorolla, estaba medio lleno, o medio vacío, mientras la perdiz en escabeche esperaba resignada en el plato. La copa de Carmelo Rodero daba vueltas en su mano derecha.

-Ciudadanos no va a gobernar nunca con Vox, se saldría, y entrarían las huestes de Alejandro Hernández para compartir San Telmo con Juanma.

-¿Y qué le diría entonces Alberto Núñez Feijóo -pronúnciese como Celáa- a Casado? Porque el gallego se puede molestar, y hasta Aznar, y es que a la derecha Vox le sienta peor que el Covid.

La sonriente camarera llenó, es un decir, las dos copas.

-El experimento de Ciudadanos ha fracasado. Es una pena por Guillermo Díaz, mira que ha llegado lejos, y tiene madera. Rivera quería los barrios a la izquierda del PP y los de la derecha del PSOE, y lo ha perdido todo, solo le quedan algunos diseminados. Y Arrimadas, que dejó tirados a sus electores de Cataluña para obedecer a su jefe yéndose a Madrid, ahora le tiene que cambiar los pañales a su hijo, Álex, y vende baratos sus diez diputados a Moncloa. Me resulta patético ver a Edmundo Bal, masacrado por el Gobierno cuando lo del procés, rendir pleitesía a ese mismo Gobierno. Pero así es la vida.

-Es el poder. Nadie entiende mejor el poder que la extrema izquierda del Gobierno. A estos les van a venir con suplicatorios y remilgos jurídicos, vamos, hombre... si algo saben hacer bien quienes se sientan en los bancos azules del Congreso y en la sala del Consejo de Ministros, solo vigilados por el lienzo de Menchu Gal, es conservar el poder.

-A mi me pone, por favor, un solo, no quiero postre. Estoy siguiendo la dieta de Natur House, por cierto, que Félix Revuelta estaba el otro día en Marbella, bueno, cerca de Estepona, en su hotel, Las Dunas.

-Lo que te decía. No tienen pudor. Hacen lo que quieren y no les tiembla el pulso.

-Bueno, lo jodido es lo de Susana Díaz. Ya le han mandado a Felipe Sicilia para mosquearla un poco... aunque es muy pronto todavía. Eso sí, Luciano Alonso no se pierde una, estuvo en el almuerzo de Torremolinos. ¿Quién dijo que le habían perdonado la vida a Susana? De perdón nada, esto no es un juego. Quiso acabar con él y él acabará con ella. Saben que no hay que dejar heridos, como en un cuerpo a cuerpo en el que te lo juegas todo.

-Después dicen que si la NASA... Bendodo es el que ha subido a los cielos, como el superstar Aguirre, o Velasco, a quien tuve de profesor en Económicas, aquí en El Ejido, y mira que son tiempos difíciles, por otra parte son días en los que nacen los héroes, no digo aquí...

-Una cosa, ¿tú crees que ganará Trump el día 3 y tendrá efectos en esta orilla del Atlántico?

-No lo dudes, y le debe tener preparadas algunas sorpresas a Europa. Una cosa es que no lo quieras y otra que lo digas en público. Merkel se va, pero los demás nos quedamos.

-Por cierto, ¿sabes lo que decía hace unas fechas en la prensa Vladimir Uglev?, el científico ruso del Novichok, el veneno... Pues decía que no tengas miedo de tus enemigos, aunque puedan matarte. Ni tengas miedo de tus amigos, aunque puedan traicionarte. Ten miedo de los indiferentes, porque gracias a su silencio hay traición y asesinatos en nuestro mundo.

-Pregúntaselo a Navalny, que está vivo de milagro.

Mariano José de Larra escribió:

Llamas, Fabio, a tu papel

con petulancia 'sagrado',

por eso se alberga en él,

Fabio mío, tanto malo.

Si has de poner por justicia

a cuantos te llaman necio,

no nos pongas uno a uno,

pon, Fabio, al público entero.