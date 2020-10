Sobre la España sin historia que hemos hecho

De los godos no se sabe mucho, y la gente casi nada. La mía debió de ser una de las últimas generaciones obligada a saberse de carrerilla la lista de los 33 reyes godos. Todavía hoy llego hasta el 15 (Liuva I) y algún día con la mente clara al 19 (Witerico) pero luego me atasco y, aunque puedo pisar sobre algunas piedras grandes (tipo Chindasvinto, Recesvinto y Wamba) tengo que saltar a los últimos, o sea, los tristemente conocidos Witiza y Don Rodrigo, a los que la historia oficial detesta como culpables de la entrada de los moros. Las generaciones posteriores a la mía, o sea, la mayor parte de las vivas, ni saben de la lista. Cuando, como acaba de ocurrir en Hoyo de Manzanares (Madrid), se descubren vestigios de estos tremendos antepasados me invade una emoción especial, como si supiera más de mi mismo. Y así es, pero la mayoría de la gente no sabe que así es. Esto es lo peor.