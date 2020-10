Hoy es martes 13. Nótese que comenzamos dando noticias. Hoy es martes 13 pero yo escribo en 12, lo cual no sé si dará mala suerte. Ha terminado el puente pero el enemigo ni aunque de plata se lo pongamos huye. El virus. Y sus dos derivadas: la crisis económica y el enfrentamiento político. Hay quien dice que el clima es irrespirable pero si lo fuera no absorberíamos aire y virus y nos contagiaríamos. Más bien resulta a ratos un latazo. Ya va camino de medianear octubre y el hijo pide disfraces de Halloween. Un poco adelantado todo, sí. Y el niño. Teniendo en cuenta que compré el primer décimo de Lotería de Navidad en septiembre nada puede extrañar. Bueno, extrañaría que me tocara. La Lotería es el impuesto de los que no saben matemáticas, dijo alguien al que el Estado no ficharía nunca, dado que tiene en la Lotería una gran fuente de ingresos. También en el tabaco. Canarias ha prohibido fumar y andar a la vez. Hay gente que no sabe. Ya conocen aquello que decían de un presidente norteamericano, que no sabía andar y mascar chicle a la vez, aunque los malvados afilaban el chascarrillo y en lugar de mascar decían peerse. Ahora sí sabemos que los presidentes norteamericanos, y los aspirantes a serlo, saben insultarse y cumplir años a la vez. Trump es capaz de tuitear y rascarse la barriga a la vez, si bien sus tuits más que rascarnos algo nos tocan la moral. Fumar va a ser de nuevo un placer sensual, dado que solo vamos a poder hacerlo tranquilamente en la cama. Ya nadie fuma en la cama. Por fortuna. Por Ducados. En las películas de la Transición fuman mucho en la cama. Siempre y con naturalidad y no necesariamente tras el acto sexual. No explicitado en imágenes. En ocasiones para charlar. No es el cigarrito de después. Es el cigarrito de durante: la conversación política. Hoy es martes 13 y hay que encararlo con optimismo y naturalidad, capturando instantes gozosos que nos sirvan para revivirlos en los malos tiempos; leyendo unos versos al azar, caminando y oteando, observando la ciudad, descubriendo sus detalles. Un martes para comprar lotería y dejar de fumar, aprender a escabechar, atreverse con una paella, innovar en el vestuario, estrenar un sombrero, piropear al vecino, desnudar las intenciones al atardecer y ofrendar una sonrisa al crepúsculo. Buenos días.