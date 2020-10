Los tacones de la princesa

Los tacones de los zapatos de la Princesa Leonor, en su primera aparición pública desde hace varios meses, casi imperceptibles, pero tacones, al fin y al cabo, han sido protagonistas en la ceremonia del 12 de octubre que ha tenido lugar en el patio de la Armería del Palacio Real. En su condición de primogénita y, por tanto, de heredera al trono de España, tiene que empezar ya a a distinguirse y a que se la distinga de su hermana la Infanta Sofía, que parecen calcadas. Pero no han sido solo los tacones, también en el vestuario ya se empiezan a notar cambios significativos, como la sobriedad de una blusa y una falda en contraste con el atuendo más informal de su hermana que lucía pantalón y blusa rematada con un espectacular lazo blanco. Los tacones de la Princesa Leonor han pasado desapercibidos, pero había en ella algo diferente, se la notaba como más segura, más en su papel, en el papel que va a tener que desempeñar en un futuro no muy lejano, para el que la están preparando. Puede que los tacones sean solo un gesto simbólico, pero creo que encierran más significado. Yo he creído adivinar en el semblante de la Princesa una imagen de mayor seguridad, la seguridad de unos pocos centímetros de más, la de unos tacones diminutos, minúsculos, casi imperceptibles, que parecen decir mucho.

Enrique Stuyck Romá. Málaga