'PSOE, Podemos, el CGPJ y la Unión Europea', por Enrique Stuyck Romá

La Comisión Europea se ha mostrado, sin ambages, contra la Reforma del Sistema de Elección de Poder Judicial, promovida por el PSOE y Unidas Podemos, señalando que podría violar las normas comunitarias. Y lo ha hecho mostrando sus dudas, a lo que el Gobierno no ha respondido oficialmente, aunque sí parece que lo han hecho en privado, en el sentido de que Bruselas no ha entendido la reforma porque no se la han explicado, lo que no deja de ser bastante sorprendente, por mucho que ahora manifiesten que se van a dedicar a ello. Ciertamente esta reforma lleva dos años en dique seco por la postura del PP contraria a cualquier tipo de acuerdo al respecto con el Gobierno, pero no es menos cierta la advertencia de la Comisión Europea, en el sentido de que esta iniciativa gubernamental puede poner en peligro la independencia judicial, por lo que se han encendido todas las alarmas, ya que no se trata de un asunto menor, por estar, también, en juego, los fondos europeos para la recuperación económica. El asunto es de gran calado porque las reformas de los sistemas judiciales en todos los Estados Miembros de la Unión Europea deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida la Comisión de Venecia, como no se ha hecho en este caso, y a quien ha remitido la ejecutiva comunitaria. Así pues, estamos de nuevo ante una lucha de poder entre el PSOE y el PP, una confrontación partidista que solo puede seguir generando problemas, y en este caso, muy serios.