Frufrú de togas

Los dos magistrados abandonaron la sede de la Ciudad de la Justicia por la calle Fiscal Luis Portero García en dirección al restaurante El Rengue. El edificio, el mayor de usos administrativos de toda la región, quedaba atrás pero todavía bullía en su interior como un dinosaurio vivo. Nada menos que 88 órganos judiciales rugían en sus tripas, incluida la Audiencia Provincial. El de más edad era, sin embargo, el que más deprisa andaba y la razón estaba en sus ganas de tomarse una cerveza bien fría el mismo martes que había conocido, como si se tratara de un huracán que entrara en su despacho, la noticia de que PSOE y la podemia en el Congreso iban a forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, imponiendo el dominio del Gobierno sobre el órgano de los jueces españoles. Así controlaría de forma directa 17 de los 21 miembros del Consejo, y se quitarían de encima a Lesmes, el actual presidente, que se había salido del guión.

-¿Sabes una cosa? Eso de escudarse en «el pluralismo en el seno de la sociedad española y en el seno del poder judicial», es falso. La APM, conservadora, es la asociación mayoritaria entre los jueces y magistrados en activo, de un total de 5.351 de la profesión, tiene el 25 por ciento, y si aplicamos los porcentajes de cada una y de los no asociados se cae el chiringuito que quieren montar, y lo mismo te digo respecto a los ciudadanos y su representación. Mira, tienen que mentir, aunque les pillen en la cama con otra. Creen que tienen derecho a elegir las mentiras que debemos creernos.

-Da igual. No te cabrees, van a por todas y les importa un rábano cualquier otra consideración. Mira que la Constitución evita una correspondencia absoluta entre la mayoría parlamentaria y la mayoría en el poder judicial para preservar la separación de poderes... ¿No te acuerdas de que ya Guerra dio la noticia de que Montesquieu había muerto? Por cierto, que Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, decía que no existe tiranía peor que la ejercitada a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. El mismo Tribunal Constitucional sentenció en 1986 que es acorde a la Constitución que todos los vocales sean elegidos en el Congreso y el Senado, pero si se mantiene la mayoría cualificada de tres quintos que obliga a acordar entre los partidos.

Por fin entraron en el restaurante. Tenían mesa reservada y se acomodaron. El joven fue al servicio, su compañero de toga pidió la refrescante bebida y miró la carta en lectura rápida. Se limpió las gafas con la servilleta y dio el primer sorbo, el que mejor sabe, a la espumeante birra.

Tomó asiento el juez de lo Penal y siguió hablando con una aceituna de media manzanilla en la boca.

-Lo inusual es que esta reforma no se hace como proyecto de ley del Gobierno, con respaldo de informes preceptivos de órganos consultivos, ¡se los saltan!, sino por proposición de ley de los grupos que forman el Ejecutivo.

- Es Carmen Calvo la autora del texto que después Adriana pactó con Echenique.

-Lo que está pasando aquí va a traer cola. La UE está advertida de que estos acomodan la Justicia a sus intereses, y eso en Polonia y Hungría ha traído problemas con la Comisión, si aquí no pasa nada estarían justificando a los otros.

Les habían servido unos boquerones fritos, para compartir, como les gustaba a los dos antes de pasar al plato de su elección.

– Yo quiero carne, si no me muero de hambre.

– En pescado lo que suelen ponerte son 200 gramos.

– Hace poco le leía a un periodista muy literario, Antonio Lucas, que solo quieren ganar su guerra, y los demás que no molesten. Lo que pasa es que el PP no hace pedagogía y no tiene mala leche y así te devoran. ¿Y la sentencia del Supremo sobre la Gürtel? ¡Qué arte!, una de cal y otra de arena. Y así todo€

William Shakespeare había escrito este soneto de amor:

Cuando haya muerto,

llórame tan sólo

mientras escuches la campana triste,

anunciadora al mundo de mi fuga

del mundo vil hacia el gusano infame.

Y no evoques, si lees esta rima,

la mano que la escribe, pues te quiero

tanto que hasta tu olvido prefiriera

a saber que te amarga mi memoria.