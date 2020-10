Mascarillas

Vi en un informativo de TVE que había gente viajando a Portugal, de zonas cercanas, claro, para comprar mascarillas. Parece que allí las expenden en más sitios y a unos siete céntimos. Caramba. El otro día en súper de calle Mármoles, cerca de mi domicilio las compré a noventa céntimos, que es el precio usual, también en farmacias y otros sitios. Lo que yo no sé, y ahí quiero llegar, es por qué la UE no ha establecido un precio único. Bajo, claro. No un sindiós. Pero eso es mucho pedir. Es pedir acuerdos. Vana empresa. No nos vamos arruinar por noventa céntimos, pensará alguien, pero oiga, es que son noventa céntimos cada día, teóricamente. A mí me da igual, yo gozo de algunos posibles, pero pienso en jubilados, parados, etc.

Enrique López Istúriz. Málaga



Tren de cercanías

Sería deseable que uno de los proyectos que la UE va a financiar con fondos de la reconstrucción postcovid fuera el del Cercanías de Fuengirola a Marbella. No cabe en cabeza humana que dos ciudades con tanto flujo no tengan un tren moderno que las una y las enlace mejor.

Isabel Cortezo. Fuengirola