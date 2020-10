La nueva era de la prensa rosa



La prensa del corazón o prensa rosa siempre ha sido objeto de crítica. Se suele relacionar con un nivel cultural bajo, una pérdida de tiempo y una fuente de entretenimiento vulgar. Sin embargo, los jóvenes cada vez consumimos más este tipo de contenido. Entramos en Instagram y sabemos dónde se encuentran nuestros influencers preferidos, cómo son sus casas e incluso qué llevan en el bolso. También nos enteramos cuando dejan de ser amigos de alguien o cuando se termina la relación con sus parejas. Nos venden sus vidas y nosotros las compramos con nuestros follows, likes y comentarios. Quizás esta información no aparece en revistas o en programas de televisión, pero no deja de ser un formato muy parecido a la prensa rosa, lo que nos lleva a la siguiente reflexión: ¿es Instagram la nueva prensa del corazón?

Adriana Lacueva Talvy

Málaga