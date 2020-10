¡Cuán largo me lo fiáis!

Qué optimistas éramos en junio cuando veíamos que los números indicaban que el virus iniciaba su retirada y se iba por donde vino dejando –eso sí– su nefasta huella, fueron meses muy largos, días muy duros, encerrados, viendo la tele, narrándonos una mala noticia que no parecía tener fin, pero llegó el verano y empezaron las fases a dejarnos asomar la cabeza de nuevo a la vida y llegamos a lo que nos fuimos acostumbrando a llamar nueva normalidad, pero que no acabamos nunca de verlo muy normal, era mucho mejor que seguir confinados, pero el ambiente seguía enrarecido, todavía sacudidos por la gran ola del virus no había forma de encontrar el mundo de antes y el miedo a que volviera y la evidencia de que no se había ido del todo, paró los viajes, frustró los planes y cambió el color de cualquier ciudad turística vaciada de viajeros. Aún y así éramos optimistas, porque parecía que lo peor había pasado y que ahora todo sería cuestión de remontar el desastre. Nos calzamos las mascarillas y toda clase de medidas y regresamos a la actividad para darle cuerda a la economía que buena falta le hacía. No nos volvió el virus mejores, como tanto se decía, ni creó alianzas, o apartó peleas, al revés, se sumaron a las medidas de distancia nuevas distancias desmedidas. Pero al menos la sociedad volvía a recuperar la voz, aunque no cambiara el discurso, por lo menos se la oía.

Ahora el nuevo estado de alarma nos ha dejado un poco mudos y ese optimismo ha desaparecido ya del todo, el miedo a septiembre se ha transformado en muy malos números en octubre, tan malos que se anuncia que la luz del final del nuevo túnel llega desde mayo. Esperemos que ese pronóstico sea más fruto del optimismo que ya no falta que de la realidad que nos queda.