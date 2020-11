Donald Trump o el triunfo de la oscuridad

"Vivir del presupuesto", la antología que recoge las últimas obras del gran Félix Bayón, abre el fuego con un espléndido prólogo de otro maestro, Arcadi Espada. En él comparte éste con nosotros unos correos que le envió Bayón en septiembre de 2004. Los reproduzco aquí, con la admiración y el respeto que se merece el gran periodista y escritor gaditano. El buen amigo y maestro que nos dejó – demasiado pronto - en la primavera del 2006. Éstas fueron sus palabras:

«Mi teoría (desoladora) es que en España, con mucho esfuerzo y cantidades ingentes de dinero público, estamos inventando con bastante éxito Centroamérica: republiquillas mandadas por caudillejos rodeados de chusmas de cortesanos y parásitos, con sus patriotismos vehementes, sus feroces hostilidades hacia los forasteros de la republiquilla contigua, etcétera. En un contexto así el arte cortesano florece, así como la rica cultura originaria. Lo que nos falta son las plantaciones de banano y café y los huracanes tropicales con nombre de señorita, pero todo se andará, con la ayuda del cambio climático»"

Hasta aquí la cita de Félix Bayón. En realidad, se adelantó en aquella descripción a lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. En plena era trumpiana, lo de los caudillejos y las volcánicas republiquillas antillanas no deja de ser un telón de fondo perfecto para explicar el caos de las recientes elecciones norteamericanas. Con un presidente desquiciado, que ha roto las amarras con la decencia y que actúa como un ciudadano Kane de «comic». Con un objetivo fundamental, aparte de alimentar su ego y sus fantasías: tener contentas a sus aparentemente descerebradas bases.

Me permito reproducir para ustedes estas palabras, recién tuiteadas por Dan Slater, el director del Weiser Center for Emerging Democracies, de la Universidad de Michigan: «El trumpismo puede estar convirtiéndose en la versión estadounidense del peronismo. Altamente proselitista y altamente polarizador, no siempre instalado en el poder, pero nunca lejos de él».

En las civilizadas páginas del heroico Washington Post acabo de leer un nuevo artículo del siempre brillante Ishaan Tharoor. En él cita, con la ayuda de Ruby Mellen, al historiador Ron Chernow: «Estamos en un paréntesis surrealista en lo que hasta ahora ha sido el sistema de vida norteamericano». También concede su apoyo al diagnóstico de la periodista Monica Hesse: «Ya gane o pierda, el trumpismo no será barrido para desaparecer en el cubo de basura de la historia. La polvareda que ha levantado ya cubre los muebles. En realidad ya es parte de los muebles».

En Alemania, un corresponsal de prestigio como Clemens Wergin, escribía en Die Welt: «Los americanos no han rechazado al trumpismo con la fuerza necesaria, como muchos esperábamos. Aunque Biden gane al final». Como buen patriota norteamericano, al maestro Tharoor no deja de dolerle el que esta situación evidencie ante el mundo la aparente decadencia de los Estados Unidos.

Por cierto, unos muy amables lectores de La Opinión de Málaga me han pedido que les recomiende algunos de los artículos que he ido publicando en estas páginas sobre el presidente Trump y sus comilitones del Partido Republicano. Ahí van. Para este servidor de ustedes será un honor el que puedan leerlos. Todos están en las estupendas hemerotecas de La Opinión de Málaga.



