Supremacistas y algo tontos

No sorprenden la oleadas varias de supremacismo (étnico, cultural, de género, de clase, etcétera) pues la esencia de la condición humana es el supremacismo de especie. Sin duda es superior a otras, pero ¿tanto?. Leo esto en un mupi que llama a respetar las medidas contra la pandemia: "el virus no piensa, tu sí". ¿No sería mejor, incluso desde un punto de vista publicitario, decirlo al revés?, e incluso, en las actuales circunstancias, ¿no sería más justo?. Algunos epidemiólogos se sorprenden de la extrema inteligencia que está acreditando el virus, pero no es mayor que la de cualquier grupo animal o vegetal en la lucha por la ocupación y defensa de su espacio. Un sistema de lo que sea (incluido un circuito integrado) es una inteligencia que interactúa con un medio, y la naturaleza es un sistema de sistemas, superior al humano al ser su medio. Ahora estará mirando el partido.