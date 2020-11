La conquista del Oeste

Las grandes llanuras, son una región natural de USA que ocupa gran parte del Medio Oeste, bajando de Canadá a México. La mayoría de las películas del Oeste o de indios y vaqueros que han conformado nuestro imaginario del país discurren en las llanuras, en estas elecciones granero de votos de Trump. Gracias a que en la 2 dieron anteayer The Rider, un formidable acercamiento al alma actual de esos vastos territorios, me he inoculado un antídoto. Es un canto seco y fuerte a la amistad humana, y, aunque el filme es algo buenista, destila tanta verdad y belleza que algo de razón debe de tener. ¿Intentará Biden, en su campaña de pacificación, reconciliarse con esa genuina América que tiene también sus principios y valores y en la que vota más del 60% a Trump? Para bien o para mal, lo que pase en USA nos acaba pasando en Europa, y aunque no tengamos voto podremos decir algo.