Defendiendo lo mejor para la mayoría

Este Gobierno desde el primer momento ha impulsado numerosas e importantes medidas para paliar y eliminar los efectos más nocivos de esta crisis para que nadie se quede atrás y para proteger a los más vulnerables.

Se han adoptado medidas de carácter económico y social como ERTE, paro para los autónomos, fondos ICO para pymes y autónomos, moratoria de hipotecas, apoyo al alquiler o medidas para evitar cortes de luz, agua o gas. Medidas extraordinarias en un momento extraordinario que han movilizado más de 200.000 millones de euros a nivel nacional.

Ante una crisis mucho menor, la prioridad para el PP fue rescatar a los bancos, mientras que para el Gobierno de Pedro Sánchez la prioridad son las personas: las familias,los trabajadores y trabajadoras.

Y para ello ha puesto encima de la mesa los presupuestos más sociales de la historia de nuestro país, donde el 53% se destina a sanidad, educación, pensiones, dependencia, protección al desempleo, ingreso mínimo vital€

En la Comisión de Hacienda del Senado el portavoz del PP me interpelaba: «¿Quién no va a estar de acuerdo con reforzar el Estado de Bienestar?». Mi respuesta fue contundente. «¡Ustedes!, ustedes no están de acuerdo con reforzarlo porque apuestan por deteriorarlo para hacer negocio con lo privado».

Y además traté de explicárselo. No es lo mismo subir el presupuesto de sanidad un 151% como hace este Gobierno que recortarlo en 8.000 millones como hizo Rajoy; ni es lo mismo incrementar un 70% la partida en becas que recortar becarios y cuantía de becas como hizo el PP; ni es lo mismo subir un 0,9% las pensiones y un 1,8% las no contributivas que hacerlo cuatro veces menos y hacerles pagar a nuestros mayores por sus medicinas implantando el copago farmacéutico.

Tampoco es lo mismo subir un 46% los recursos para la Ley de Dependencia para eliminar las listas de espera en ella como hace Pedro Sánchez que tratar de destrozar esta ley como hizo Rajoy y su brazo ejecutor Moreno Bonilla; no es lo mismo subir un 80% la cuantía de la investigación que echar a miles de investigadores fuera de España a buscar una oportunidad vital como hizo el PP y tampoco reforzar en 2.000 millones las políticas activas de empleo como figuran en estos presupuestos que recortar un 20% la protección por desempleo como hizo el anterior Gobierno.

Y no tiene nada que ver destinar más de 200 millones de euros para inversiones en la provincia de Málaga en 2021 en carreteras, trenes, aeropuerto, biblioteca pública o actuaciones hidráulicas que colocarnos a la cola de España en gasto como hizo el PP.

No, no es lo mismo para nada. Está crisis sería infinitamente más dura sin un Gobierno progresista como el que tenemos que se preocupe de los problemas reales de la gente y trabaje para buscar soluciones.

Pero como difícilmente el PP puede criticar estos presupuestos, que son unas buenas cuentas públicas, trata de machacar la idea de que el problema es que no hay que subir impuestos a la gente.

Pero, ¿a qué gente? No se pueden hacer discursos populistas y contar milongas a la gente y menos en unos tiempos como los que vivimos. Seamos claros. Para reforzar el Estado de Bienestar se necesita recaudar más, eso sí, pagando más quién más tiene y recibiendo más quien más lo necesita.

Aunque el PP pide que no se suban impuestos, cuando ellos gobernaron subieron más de 60 veces los impuestos en nuestro país; eso sí, para las clases medidas y trabajadoras, subieron IVA, IBI, IRPF o implantaron el copago.

Ahora está previsto subir impuestos, pero fundamentalmente a las rentas más altas. Así está previsto aumentar el impuesto de sociedades a los grandes grupos empresariales, el impuesto de patrimonio a los que tiene más de 10 millones de euros de patrimonio y también subirlos a los que cobran más de 200.000 euros de rentas de capital o 300.000 euros de rentas de trabajo. Que yo sepa, ninguno de estos apartados se corresponde con rentas medias ni trabajadoras.

Tenemos un gran país en un momento muy duro y ahora más que nunca los políticos y la política deberían estar por encima de los intereses de partido y servir para sacar al país de esta crisis, defendiendo lo mejor para la mayoría.