A vueltas con el modelo chino

Hace unos días escribí una 'carta al director' titulada 'El modelo chino y la pandemia', carta que se ha publicado en 8 periódicos, en la que manifestaba, literalmente, que, «mientras en el resto del mundo nos encontramos en medio de un nuevo rebrote del Covid-19, con un futuro económico y social a corto y medio plazo muy poco halagüeño, en el país asiático el virus parece totalmente controlado y ya se empiezan a notar los efectos de una recuperación económica real», y me preguntaba qué estamos haciendo mal y que están haciendo bien los chinos.

Un interrogante que me tenía muy preocupado y que ha despejado mi gran amiga Vero, una auténtica enciclopedia, al mostrarme un vídeo difundido por una española residente en China, en el que explica pormenorizadamente el cómo y el porqué de una estrategia orientada a fulminar drásticamente la pandemia, lo que han logrado mediante el absoluto control sanitario de toda la población, a través de un 'código de salud' que permite localizar a todos y a cada uno de los habitantes que circulen por el país a través del móvil y poder así localizar y reducir cualquier foco de contagio. Una infraestructura sanitaria como de película de ciencia ficción, pero que funciona como un reloj, a tenor de los resultados.

Después de escuchar las explicaciones de nuestra compatriota he podido comprender porqué funciona el modelo chino, cómo han logrado vencer al coronavirus, y porqué resultaría inviable aplicarlo en Occidente. Sobran más consideraciones.