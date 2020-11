Carta abierta a Donald

Señor Donald Trump, he de decirle que usted nunca ha sido santo de mi devoción. No obstante, también le digo que tiene usted todo el derecho a recurrir el resultado de las elecciones si considera que ha habido fraude. Por otra parte, yo también creo que hubo engaño por la forma desconsiderada y partidista en que los medios le han tratado. En mi modesta opinión, creo que lo que se está poniendo en juego aquí, es el valor de la democracia. Por todo lo cual, quiero adelantarme en felicitarle por su iniciativa, darle ánimos y mi apoyo en su lucha y decirle que aquí tiene mi mano para lo que haga falta. He comprobado que los presidentes, políticos y otros personajes de algunos países, en una exhibición de su insensatez, han felicitado a Joe Biden. No se lo tenga en cuenta, Sr. Trump, porque con su apresuramiento han puesto en evidencia su escasa madurez democrática. Bastante desgracia tiene el país que los eligió como sus representantes. Como la inconsciencia no tiene límites, aquí también tenemos mandatarios que nos avergüenzan y quiero pedirle disculpas por ello. Sin más que decirle, salga lo que salga de su justa reivindicación, quiero darle las gracias por el servicio prestado y mi más sincera enhorabuena.

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga