Andalucía o el coste de oportunidad

No hace mucho, en una tertulia televisiva (donde no represento a nadie, a veces ni a mí mismo, aunque se me identifica con el PSOE por mis antecedentes administrativos y filiación manifiesta), me decían a propósito de mi opinión sobre la necesaria mudanza en San Telmo, que por qué no una mano de pintura en San Vicente, y ya después, si eso, nos cuestionamos la institución. Yo creo que ambas cosas se pueden tratar en una misma peonada sin riesgo de acabar con la cabeza vendada ni el corazón partío. Será por servicios operativos.

No fue un golpe bajo, fue más bien a la altura de la razón (que debe andar por la latitud de la frente); y que no escurrí (no está en mi ánimo, necesidad, edad ni condición física) el bulto. A mayor abundamiento, comparezco de nuevo, no para provocar, sino para reafirmarme a mí mismo en que en boca cerrada ni argumento emana ni cargo pierde.

La acción de jactancia, que procede de la Partida Tercera del sabio rey Alfonso X, se ejercía para buscar el silencio de una cuestión controvertida, también conocido como «perpetuo silencio». La acción nunca fue derogada, aunque su desuso por reliquia es evidente en los juzgados; no tanto en la práctica política.

No gusta en los partidos hablar de las cosas de casa; siempre se ha dicho que los trapos sucios no se airean. El PP lo hace bien en ese sentido: se las clavan a la altura del peroné y en penumbra; pero el PSOE, además de vivo, tiene un punto exhibicionista... otros lo llaman transparencia. En cualquier caso, tanto lo hecho en cuartos oscuros como en los escaparates sí es de interés del resignado contribuyente.

Un argumento muy recurrente es señalar, y acusar, de que ocuparse de las cuestiones orgánicas es contraproducente porque la ciudadanía puede pensar que sus problemas no son lo primero, y sin duda deben serlo, y no solo desde las instituciones públicas sino también desde las salas de máquinas de las organizaciones políticas que de un modo u otro también mantienen ellos. Pero los administrados no somos tontos, pagamos impuestos y nos ganamos la vida en la dura realidad, alejada del tú aquí y tú allí o del di ahora esto y luego aquello, al que tanta afición tienen algunos/as, o al menos ofende si así se nos considera, más aún si echamos un vistazo a quienes puedan tener la tentación de creerlo. Y es que los partidos, por fortuna para la salud democrática que a todos nos afecta, tienen vida interna, por eso lo honesto, hermano gemelo de las transparencias, no nos puede empañar las gafas.

Cuando oigan decir a un cargo electo o designado que su mente y su intelecto (el que tenga) sólo está pensando en los problemas de la gente, digamos que no dice toda la verdad y nada más que la verdad. ¿En qué familia, y no solo en periodo navideño, no se habla de la prima de riesgo (o de la prima a secas), el coste de la luz o del coche que se ha comprado el tito Luis? ¿Significa eso que a nadie de la casa le preocupa la lesión de cadera de mamá? No nos engañemos; digo, que no nos engañen. Afortunadamente para nosotros, los directores políticos no están pensando todo el rato en nuestros problemas, también dedican energía y tiempo para elegir su nuevo coche, para pensar en la camisa que han visto en una tienda o en la incipiente alopecia de su marido.

En fin, que lo cortés no quita lo valiente, pero lo primero es lo primero.

El cambio es un término muy usado en los eslóganes y debates políticos; lo es menos el recambio, que se reservaría para quítate tú que me ponga yo. Renovar también está muy de moda. Mudar, menos.

A un buen amigo le gusta el término innovar. Él innovó en lo suyo y sirvió para otros que vinieron detrás, de ahí la generosidad de políticas expansivas que modernizan y transforman los modos y la cosa. Los socialdemócratas del norte lo hicieron con el bienestar y se abrazó por la izquierda, por la derecha y por los periféricos.

En Andalucía, en el partido con más historia, con luces y sombras (más de lo primero) y motor de su transformación, se está aporreando a la puerta para una necesaria innovación y prepararlo para un futuro que ya ha llegado; pero seguro que alguien desde el final del pasillo dirá que no es el momento, que hay cosas más importantes; y vaya si las hay. ¿Pero no es preocuparse de las cosas de los ciudadanos que los partidos que acaban en las instituciones representándolos sean innovados, aseados y planchados?

Vemos a menudo en procesos electorales que los ciudadanos votan con el fin de botar a quien no quieren y, por ende, se beneficia el partido-instrumento votado; se ha visto en Estados Unidos en fechas recientes. Eso también vale, es democracia en su vertiente ´mejor lo menos malo´; pero los partidos que ponen todos sus huevos en ese cesto corren el riesgo de caer en la desidia, la cobardía y también, en ocasiones, en las elecciones. Superar en atractivo al actual gobierno del PP no sería una proeza, pero no apostar por actualizar la alternativa que representa el PSOE sería asumir un coste de oportunidad.

La supervivencia no es mantenerse, es saber apartarse a tiempo y que las puertas no cambien de cerradura; no lo digo yo, lo cantó Sabina: «Duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano que no paró de nevar». Sí, ya sabemos que no es fácil que nieve en verano, pero las estaciones con el cambio climático andan alborotadas.