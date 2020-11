Si yo canto es por ti

Prohibido dar el cante. No hay taberna que se precie que no luzca este cartel. Se veta así la posibilidad de que el respetable se venga arriba al cuarto vino y se arranque por bulerías bajo el falso pretexto de que todos llevamos un Camarón dentro. Pero quien canta su mal espanta, me dirá usted. Pues tampoco le falta razón, le contesto yo. Y es que cantar, aunque digan los demás que desafino mucho, es una terapia liberadora que más pronto que tarde, con tanta prohibición, alcanzará cotas de resistencia partisana.

Se está perdiendo el cantar, el de juglaría y el de andar por casa. Nos lo están arrebatando. Piensen que en menos de un mes se han ido Parrita y Manzanita. Con esto del Covid se han perdido también las buenas costumbres y hace dos semanas las redes quedaron huérfanas de memes sobre el 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Fecha mítica, efeméride que es imposible de pronunciar sin tararear «como siempre y sin tarjeta, te mandaba un ramito de violetas». Si la cuestión te pilla a solas, vas in crescendo y lo sabes. Subes el volumen cual Pavarotti de la balada flamenca y terminas gritando aquello de: quién te escribía a ti versos, dime niña, quién era. Y terminas susurrando lo de sharaina, sharaina, shanarainaiaanainaa. Pero nada. Este pasado 9 de noviembre estábamos a otra cosa, mariposa, y se nos pasó la oportunidad de preguntarnos, por enésima vez, quién te mandaba flores por primavera. Seguiremos con la duda.

La música es como las matemáticas, lenguaje universal. Y si no que se lo digan al organista de ´Encuentros en la tercera fase´ (Columbia Pictures, 1977) o al autor de ´Jerusalema´, que ha puesto a todo el planeta a bailar a ritmo africano y litúrgico. Cuando unos cantan, otros siempre bailan. Norma número uno para reconciliarse consigo mismo: baila como si nadie te estuviera mirando. Cante, o baile, me da lo mismo. Pero no se quede quieto. No se quede mudo. Porque cuando ruge la marabunta, cuando la marabunta canta; es que algo está diciendo, algo tiene en la garganta. Siniestro Total, sic. El que canta ora dos veces, que dijo San Agustín y a buen seguro suscribe mi compadre del columnismo, mi envidiado Pedro Marín Galiano.

Shashaloza, Gabriel´s Oboe, Nessum Dorma, We are the World, Aleluya de Cohen, Satisfaction, You´ll never walk alone, Mercadona o miles de canciones icónicas que marcan para siempre generaciones, momentos, ubicaciones. De esas que se siembran en tu cabeza cual cebollas imposibles de arrancar, como imposible resulta no tener banda sonora de tu propia vida, porque recordar es volver a vivir. Eso le pasó a Marta C. González, primera bailarina de ballet en Nueva York enferma de alzhéimer, quien, cercana a su fin, y al escuchar ´El lago de los cisnes´, cimbreó los brazos al aire reproduciendo con grácil exactitud cada movimiento de la pieza. Algo impresionante para alguien que no recuerda su nombre, ni si alguna vez le mandaron violetas un 9 de noviembre.

Así que canten a todas las cosas por las que brinda Calamaro, porque la ópera no acaba hasta que canta la gorda. Canten alto, canten hondo, canten con sentimiento, canten hasta reventar, canten como protesta, canten a coro, canten en falsete, canten en la ducha, canten por los que ya no pueden hacerlo o canten sólo por llevar la contraria. Pero canten, por favor. Canten y bailen, porque cualquier día nos prohibirán alzar la voz, y nos quitarán hasta lo bailao.

«No tengo tiempo para leer poesía, por eso la canto». John Lennon.