Es evidente el deterioro de la democracia aquejada de migrañas pero tampoco está claro que los populismos se afiancen como alternativa viable en una sociedad que asiste perpleja a cómo se las gasta Trump, capaz de llenar de mierda el proceso electoral simplemente porque las urnas le dan como perdedor. La caía de Trump y sus infames maniobras para impedir que el demócrata Biden sea investido como presidente de los Estados Unidos ponen de manifiesto que a los populismos les va mejor la calle, el altercado, la bronca, los insultos; alimentarse de noticias falsas y de la manipulación antes que aceptar que existen unas reglas del juego democrático para el que, según lo visto, ni están preparados para circular en este terreno, ni les interesa; es más, su fuerza la encuentran fuera de los cauces democráticos, incluso acusando a quien gobierna, caso de España, de ser un Gobierno ilegítimo. Y no hablemos, por desgracia, de los gobiernos ultras de Hungría y Polonia bloqueando los necesarios fondos comunitarios por su rechazo con el cumplimiento del Estado de Derecho. El populismo se cuece en su propia salsa, incapaz de utilizar los resortes democráticos.

En España, por desgracia, no estamos exentos de los peligros populistas. Cuando se transita por estos peligrosos conductos mentales se puede esperar cualquier cosa. Y lo peor es que la derecha conservadora, la derecha que ha sido y es partido de Gobierno se vea envuelta en esta peligrosa espiral de no aceptar las reglas, el juego democrático y se echa a la calle, llena las plazas de mesas petitorias, tal cual ha sucedido con su levantamiento en armas dialécticas contra la nueva ley de educación, utilizando munición deteriorada, construida con mentiras y falsedades. Y que en no pocas cuestiones, pese al esfuerzo centrista de Pablo Casado por aparentar lo contrario, ande a rebujo de la ultraderecha personalizada en España por Vox y sus huestes que, ya es sabido y constatado, cuando no es capaz de transitar y estar instalado en la democracia, es partido que se vuelve montaraz y forzando con quienes tiene pactado gobiernos (Junta de Andalucía, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Murcia, entre otros) situaciones y propuestas extremas que atacan la línea de flotación de las instituciones. Vox vive de estar instalado en el chantaje, la mentira y las acusaciones rayanas en la locura como hizo Ortega Smith al acusar a las Trece Rosas de torturar, violar y asesinar vilmente. Lo malo no es que Ortega sazonara su odio con estas acusaciones propias de mentecato que se las da de intelectual guerrillero sino que el Tribunal Supremo lo exonere porque «no cometió un delito de incitación al odio». ¿Dónde venden gafas contra la miopía? Pues ahí.

Lo que no tiene vuelta atrás es la aprobación de la Ley de Presupuestos gracias a la tozudez de Pedro Sánchez, verdadero autor y responsable de que sea realidad, con Pablo Iglesias de agradecido palmero. Seamos serios: puede que haya fricciones en el Gobierno pero quien manda y decide es Sánchez, algo que trae de mil demonios a quien bebe en las centenarias aguas del centenario PSOE. Los históricos del PSOE siguen sin digerir el menú preparado por Pedro Sánchez. Pero es lo que hay. Lo mismo que cuando Felipe González, en el congreso de Suresnes de 1974, dio un golpe de estado y mandó al paro intelectual a los históricos del PSOE, o cuando el propio González, en no menor golpe de estado por el trascendental cambio que significó, hizo que el PSOE abandonara el marxismo desde el punto de vista orgánico y pocos después nos sacaba de la OTAN. Cada tiempo exige nuevos tiempos, nuevos líderes, por mal que la historia pese como una losa.

Ciudadanos no pactará los presupuestos pese al esfuerzo de Inés Arrimadas, obligada a mirar a la foto de la plaza de Colón donde la herencia y huella de Rivera (mamandurria a la vista con el PP) es tan profunda como nefasta para un partido que estuvo llamado a ser bisagra y hoy lucha por su permanencia, no le vaya a suceder como al partido de la insolvente Rosa Díez: desaparecer del mapa político. Sería lamentable y en Cataluña tienen su penúltima oportunidad.

P.D. (1) El rosario que le espera a Pablo Casado con lo que está por venir con la caja B del PP, que no de Luis Bárcenas, no se lo saltará ni gitano con alpargatas nuevas. La Génova de Aznar y de Rajoy era un pudridero donde se maceraban comisiones a destajo, pagos en B a preclaros prohombres del PP, y por las cloacas se amamantaban campañas electorales. Todo se sabrá.

(2) El Frente Polisario más solo que la una. No tiene quien lo defienda, salvo algunos apoyos de la izquierda. Abandonado a su suerte, masacrado y expoliado por el Rey de Marruecos. ¿Cómo se puede reír, desde hace más de 30 años, de una resolución de las Naciones Unidas de referéndum de autodeterminación?

P.D.- (3) A García Egea le hace tilín Isabel Díaz Ayuso. De lo contrario, nadie en su sano juicio diría que el medio hospital que en estos días inaugurará la presidenta madrileña, en pasados 50 años llevará su nombre. Tilín, tilón. Las carcajadas aún resuenan por valles y quebradas de esta España que tanto queremos.