Viajar en sueños

Tras unos días de lluvia benéfica y en una tarde solitaria como son todas las de los últimos meses, cuando se han encendido las luces de lo que se anuncia como una Navidad diferente, por no decir tristísima, tras los últimos disparates gubernamentales, que de ser tan graves le llevan a uno a pensar que no se puede ser tan torpes, ni tan ignorantes, como para no sospechar de la buena fe de sus intenciones, pienso con una cierta nostalgia y casi melancolía en estos días en otros años, que parecen muy lejanos y casi imaginarios. Como si viviéramos en el País de Nunca Jamás, el de Peter Pan, que parece haber crecido definitivamente, en su imposible sueño de ser siempre un niño. Como un cuento que se transforma en pesadilla, como casi todos los cuentos. Por estos días, las agencias de viajes estaban llenas de bullicio, de ajetreo, de teléfonos sonando que nadie atendía, de rostros ilusionados a este lado de las mesas, mientras al otro lado se comprobaba el cansancio infinito de los ojos apagados de los empleados que atendían a los de ojos brillantes, soñando con su primera visita a lugares exóticos y desconocidos. Los bares de copas llenos con las interminables sobremesas de las comidas de empresas en las que la misma gente que se odiaba en el trabajo diario, se juraban amor y amistad eternas bajo los efectos del alcohol. Los padres empezaban a ejercer su labor de reventar las tarjetas de débito y crédito de todos los colores en el papel de Reyes Magos de cartón dorado. Y falsos gordos vestidos de rojo imitaban a ese personaje insoportable llamado Papá Noel, o Santa Claus, dependiendo de su ubicación geográfica. Los músicos callejeros tocaban y cantaban una mezcla de «Noche de Paz» y «Adeste fideles» verdaderamente insufrible, a la que ahogaba cada hora la espantosa catarata de decibelios con la voz de Gloria Gaynor atronando en calle Larios. Todo era falso. Un decorado. Un soplo de felicidad impostada. Pero felicidad al fin y al cabo. Y la gente se besaba y abrazaba y se deseaban toda la felicidad del mundo y fingían que se querían, aunque muchas veces el fingir llevaba a una momentánea y sincera realidad. Hoy gracias a este bicho, que empieza a ser muy sospechoso en su nacimiento y su autoría, tras las últimas declaraciones de Bill Gates, que hizo que nos durmiéramos en un mundo y despertáramos en otro, nos ha convertido en noruegos. Ni siquiera en esquimales, que dicen que se saludan frotándose sus respectivas narices chatas. No, noruegos, el pueblo más gélido e inexpresivo que hallarse pueda. No podemos tocarnos, no podemos rozarnos, el no visitar a los padres ancianos, que hasta hace un año se consideraba una ignominia, es ahora un acto de amor y los besos y los abrazos se han convertido en armas en vez de en actos de amor, de amistad, de compañía, de afecto, de humanidad. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué está pasando?

Disney está desierto, el cielo de París no contempla ya a los enamorados, la Opera Garnier está vacía y los clochards de las márgenes del Sena se calientan a base de tinto químico, mientras la voz de la Piaff canta con sarcasmo «La vie en rose» y la belleza de la moda yace abandonada en el sofisticado mundo de la rue Saint Honoré.

La voz de Sinatra ya no canta el «New York, New York», porque Broadway está desolado, Central Park, abandonado por la vieja que cuidaba los pájaros, recuerda el mítico concierto de mis juveniles y eternos Simon y Garfunkel, «and you read your Emily Dickinson and I my Robert Frost€and shadows wash the room, in the dangling conversation€» y el puente de Brooklyn no espera a Woody Allen y el hotel Plaza semivacío, añora los bailes de la comunidad judía en los que uno ha visto bajar de las limusinas a ancianas arrastrando visones negros por la nieve, mientras sus maridos, o amantes lucían kipás de brillantes, ascendiendo por las escaleras adornadas con falsas palmeras hechas con delicadas y grandiosas plumas de marabúes. Un año vimos inaugurar el árbol del Rockefeller Center por Hillary Clinton, cuando era First Lady, mientras la gente hacía cola para patinar en la pista de hielo, otro vimos el espectáculo de «Las Rockettes» en el Radio City Hall, el maravilloso edificio art deco, con los grandiosos frescos de Sert y otro vimos la fachada de Tiffanys en la Quinta iluminada por Ximenez. ¿Volveremos alguna vez?

Los autobuses rojos circulan vacíos por Picadilly y los ecos de las pisadas de algún transeúnte apresurado, volviendo a casa, resuenan en las solitarias calles de South Kensington, en Jermyn Street en los escaparates de cristales enmarcados en madera lucen las camisas de vestir, que a veces parecen hechas de popelín de pijamas, con el excéntrico punto de elegante extravagancia británica, huele a colonia de Floris y uno sueña con un paseo por Burlington Arcade y una posterior merienda cena en Fortnum & Mason a base de salmón escocés y champán de Francia, la excelsa Beauchamp Place permanece en silencio, con las puertas del italianísimo San Lorenzo cerradas, donde una vez, hace muchos años, en los tiempos de «Cabaret» uno conoció a Michael York, vestido de terciopelo celeste a juego con sus ojos de braco de Weimar.

Nadie arroja monedas a la fuente de Trevi en el deseo de volver, porque nadie ha ido y el agua se desliza en cascada sobre la piedra en la que intervinieron Alberti, Bernini y hasta Karl Lagerfeld, que costeó su reparación cuando dirigía Fendi, la plaza de San Pedro está negramente deshabitada y en el interior la belleza inmortal de la Virgen niña y el Cristo adolescente de Miguel Ángel permanecen en el silencio marmóreo de los siglos, la escalinata de la Piazza di Spagna espera en vano a míster Ripley en la vespa de Alberto Sordi y los anticuarios de la Vía del Babuino hace meses que aguardan a algún asiático. Los delfines siguen saltando en las limpias aguas del Gran Canal de Venecia, mientras las góndolas permanecen estáticas en la plana e inmóvil superficie lacustre, atracadas junto a la Piazza de San Marco, que luce en oro como un joyero vacío, mientras la Vía Montenapoleone bosteza en Milán a causa del tedio elegante y vacío, aunque las rosas blancas que flotan en el estanque de la logia de Armani siguen siendo renovadas cada dos horas.

Los tilos berlineses de Unter der Linden parecen haber vuelto a la época soviética en su soledad y tristeza y la Puerta de Brandemburgo se alza más rígida y germánica que nunca. Las grandes capitales europeas parecen decorados, escenografías de una ópera que integrara a Mefistófeles, Belphegor y la Reina de la Noche, mientras los belgas siguen comiendo chocolate en un intento de olvidar la crisis que vive la Union Europea, mientras la Grande Place, que conserva los ecos de la sombra de Carlos de Gante, aparece como otro decorado más, una vez que han desaparecido los árabes y los turistas. Escenarios muertos y deshabitados con música de fondo de Ligeti, el compositor rumano, una de cuyas obras desafía al oyente a atreverse a escucharla a medianoche en una casa abandonada y oscura. Europa ha vuelto a ser una novela gótica, con Mary Shelley soñando con la azul soledad de Vlad Dracul, que conversa con Bram Stoker en un salón desierto de la Torre del Reloj en el castillo de Sighisoara. Y Molly Malone sigue vendiendo berberechos y mejillones de piedra en la siempre alegremente dublinesa Grafton Street en mi adorada Irlanda. Y los ecos de «In Dublin´s fair city, /where the girls are so pretty/ I first set my eyes on sweet Molly Malone€» llegan hasta el cercano Trinity College, donde uno ha soñado alguna vez en ser bibliotecario y custodiar el Book of Kells, mientras la sombra de Joyce planea sobre el río Liffey y Oscar Wilde permanece estéticamente displicente en su desafío a la hipócrita moralidad victoriana, en su monumento en una esquina del bellísimo parque de Merrion Square. Ah, Dublín, la hermosa desconocida inmersa en el dulce aroma de la cebada tostada de la fábrica Guinness€

Solo hay una excepción en la vieja Europa, en medio de esta desolación. Madrid, mi amado, añorado y recordado Madrid, la ciudad de mis amores, que sigue viva y luchando por la vida contra la pandemia y contra un gobierno que parece odiarla. Madrid de los Austrias y los Borbones, Madrid del Dos de Mayo y del «No pasaran» y del «Hemos pasao» de Celia Gámez, Madrid que nunca ha sido un poblachón manchego, según la definiera Cela en su soberbia incongruente y su desprecio habitual, plagiando por cierto a Mesonero Romanos, Madrid de Galdós, de Azorín, de Ortega, de Marañón, de Pérez de Ayala, de Azaña, Madrid sigue viva y llena de vida, negándose al silencio, negándose a la muerte. Madrid, siempre rompeolas de todas las Españas, tantos Madrid diferentes, el amado de Chamberí, el deseado de la Cava Baja, el de San Antonio de los Alemanes, el del Campo del Moro, el de la plaza de Oriente con la mejor estatua ecuestre de Europa, el Madrid de las panaderías de olor a pan de verdad, del vermú de grifo, donde mejor se «tira» la cerveza en el mundo, Madrid del Palacio Real fastuoso y del Prado amado en su deslumbramiento, Madrid de Goya, Madrid de los cafés, del Comercial y del Gijón, Madrid de las noches del Real y la Zarzuela, el Madrid que me ha dado lo mejor de mi vida y que me ha enseñado casi todo lo que sé, «Ahí está , ahí está la Puerta de Alcalျ. Madrid es mucho Madrid como para ser destruido por una pandilla de ignorantes advenedizos. Ahí está, vivo.

En nuestra ciudad se han encendido las luces de Navidad. Debo ser poco moderno, porque a mí me gustaban más las guirnaldas de musgo envueltas en lucecitas de hace años. No sé si volveremos a viajar, a abrazarnos, a ser humanos como nosotros somos, con nuestra forma de vida y de relacionarnos. Con tocarnos y estrecharnos. Con todos nuestros fastos, tenemos que aprender que el aire, la tierra, el agua y el fuego son mucho más importantes que nosotros y que todo lo que hemos hecho en miles de años. Ellos pueden vivir sin nosotros. Pero al revés, no. Por si acaso, pondré el Árbol y el Nacimiento, como siempre, como aprendí de mis padres y de mis abuelos. Aunque solo sea por recordarlos a ellos y por no olvidar que estamos en la fecha que estamos, porque hace dos mil veinte años nació un Niño en una remota provincia del Imperio Romano, que incomprensiblemente cambió la Historia. Con mayúscula.