De colega a colega

Maduro (salta de su sillón en Miraflores, tras descolgar): ¡Señor Presidente, qué sorpresa!. Trump (en bata en el despacho oval): llámame Donald, ¿puedo llamarte Nicolás?. Maduro: claro, Donald, menuda te la han armado los enemigos de tu patria, no me viene nada bien que te vayas. Trump: tranqui, Nico, no se saldrán con la suya. Maduro: es la primera felicitación tras mi nueva gran victoria. Trump: ¿Felicitación?, ejem, no es exactamente eso, yo no te reconozco. Maduro: ¿aún sigues con eso?. Trump: claro; quería preguntarte por tu asesor, ¡te ha salido de cine!. Maduro: ¿asesor?, no tengo, me autogestiono, como Bolivar. Trump: el caso es que preparo ya el 2024. Maduro: ¿te vas, entonces?. Trump: nooooo, pero mejor prevenir, ¿no podrías echarme una mano?. Maduro: hazte cargo Donald, seguiré con trabajo aquí. Trump: claro, Nico, por eso te llamo, ¿y una ayudita por videoconferencia?.