Los papafritas

Urge una teoría del papafrita, que no es un tonto ni un majarón. Más que nacer, se hace dado que abundan papafritas con progenitores listos. El papafrita no cae mal siempre, su papafritez es malaje y malafollá con un algo de tontuna añadida y aunque es algo esaborío no siempre tiene aviesa intención. El papafrita no hace el ganso porque se toma muy en serio y no alaba al amigo porque en su papafritez hay una brizna de envidia. El papafrita no se come la última croqueta haciendo mucha gala de que no se la come, creyéndose que el resto de la concurrencia no se ha dado cuenta de que con buenos ademanes y disimulo se ha metido diez entre pecho y espalda. El papafrita se gana tal nombramiento a veces por creer que los demás son tontos, cuando en realidad los demás saben observarlo, lo tienen calado y le dan un gin tonic de gorra para que esté callado o perorando sobre las ginebras y así no dé la lata en otros ámbitos. El papafrita es el que ha ido de viaje y te lo cuenta con detalle. Aquí se diferencia del brasas en que el brasas más que contar amenaza con contar y esa perspectiva para el posible oyente puede resultar tremebunda. El papafrita típico sirve para tocar a menos cuando en un grupo hay que pagar a escote. Se le llama para las quedadas por ver si hace bulto y la cosa es más animada. El papafrita llega leyendo un libro que todo el mundo ha leído hace años y dice que es un descubrimiento pero que a él no le gusta. El papafrita se aburre en el cine y a veces se le confunde con el sintustacia, craso error, dado que el papafrita a veces sí tiene conocimientos y mundo, pero su papafritez evidentes es no haber sabido metabolizarlos. No empatiza, juzga. Ama el tópico. Habla a base de muletillas. El papafrita da la mano flácida. También si es mujer. No sabe piropear. El papafrita comiendo papas fritas es un pleonasmo y una redundancia, sobre todo cuando se le quedan trocitos en la comisura de los labios y se empeña en seguir riendo y contando un chiste que nadie entiende y que siempre cuenta. Entonces alguien le dice que es un papafrita. Y nos invita a una caña.