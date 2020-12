Se organizan orgías

La Policía belga interrumpió hace unos días una orgía que no respetaba las reglas anticoronavirus. Supongo que la interrupción policial vino por el número de participantes, no por las posturas u orificios empleados. En cualquier caso, vamos a ver, ¿qué está pasando en Bélgica? ¿Aquello no era un estado fallido, un país aburrido, un no parar de llover y comer chocolate? Lo bueno de que se hagan tantas orgías es que se está recuperando la palabra bacanal.

La irrupción de los agentes en la bacanal belga tuvo lugar de madrugada, dos semanas después de que la policía pusiera fin a otra orgía con 25 hombres en Bruselas en la que después se supo que participaba el eurodiputado József Szájer, homófobo traviesón, hipócrita y juerguista. Más: hace una semana, la Policía puso fin a una tercera orgía ilegal en la localidad de Paal, en el este del país, y en la que participaban diez personas.

Tal vez entonces deberíamos hablar de orgiíta. Mini orgía u besuqueo descontrolado. La Policía en algunos lugares se dedica a poner multas de tráfico, a detener a los malos o a ayudar a las ancianas a cruzar la acera, pero en Bélgica se ocupa de perseguir coyundas masivas, cachondeos salazes, rijosidad en grupo, reuniones bizarras con poca ropa.

No por ser orgías se interrumpen, y sí por vulnerar las normas anti Covid. A los virus les gustan mucho las orgías, de hecho podrían ser uno de sus hábitats preferidos, incluso en el caso de que quienes estén haciendo el perrito o un 69 se pongan mascarillas. Distancia de seguridad no hay mucha en las orgías aunque no es menos cierto que en esas lides siempre hay a quien se le amontona más la gente.

El amor es el virus de las orgías. En Bélgica las orgías se organizan en un abrir y cerrar de piernas. Nunca te acostarás sin conocer una orgía más. Bélgica es una orgía informativa. Hay gente que en una orgía acaba pidiendo la hora. Orgía viene del griego (ritos secretos), pero es un secreto a voces, y a veces, que si unos cuantos belgas quedan para algo la cosa va a acabar en la cama o la moqueta. «El sexo entre dos personas es una cosa hermosa; entre cinco es fantástico», nos tiene dicho Woody Allen. Y conviene mucho consultar en cada asunto a los especialistas en la cuestión.

En una orgía, el perturbado se hace una paja mental. Ir a una orgía y caer por el control anti doping. En tu orgía o en la mía. Según la hora del día, en Bélgica se saluda buenos días, buenas tardes o buena orgía. ¿Orgías o trabajas?