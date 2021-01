Cassá, invita a desayunar

La Diputación de Málaga aprobó sus presupuestos 2021 y para el área de Relaciones Institucionales hay consignados 14.300 euros. La tal área, que es más de relaciones que institucionales, es Juan Cassá, concejal en Málaga, tránsfuga de Ciudadanos y ahora no adscrito a más disciplina que la suya. Cassá tiene 14.300 euros, 14.300 trompos para el funcionamiento de su negociado, funcionamiento y sueldo de asesores aparte, con lo cual es dinero para, digamos, atenciones y tal. Relaciones. Hay que ir a desayunar con Cassá, paga la Diputación. No hay que abusar, mitad y pitufo mixto está bien, no vayamos a tomarnos un zumo natural y mollete con jamón y aceite de Periana y jodamos o quebremos las cuentas públicas, las cuentas de Cassá, las cuentas del área relacional del ente supramunicipal. De la tal área dice el equipo de Gobierno que no es Gobierno y la oposición que no es oposición. Y ahí está la pobre área, y Cassá tan ricamente, en tierra de nadie, pero asimilado al PP. Y desayunando. Hay 14.300 euros para bombones, hombre, tengamos una atención con el visitante. Para coronas, que la gente es que le da por morirse y no para. Dinero para protocolo, señorío y una caja de puros, una agenda, una estilográfica y hombre un detallito, que las relaciones institucionales son muy importantes. Mil euritos al mes en relaciones redondas, quiero decir números redondos, niño trae el coche que voy a relacionarme institucionalmente con un cónsul, un edil de Atajate o un señor que está en la puerta con cara de frío. O un loro, que está empachado de tanto chocolate. Las relaciones dicharacheras avanzan en nuestra querida provincia y hasta tienen consignación presupuestaria. No es cantidad para rasgarse las vestiduras pero es que si te rasgas las vestiduras te quedas en pelotas y hace mucho frío. Tal vez el relacionante exigió más y ahí vemos los reflejos de la institución poniendo coto al relacioneo no vayamos a pasarnos y este hombre invite a desayunar a todo quisqui y se nos vaya de las manos el área, la báscula y el colesterol, el presupuesto y el Cristo que lo fundó. Que lo pactó.