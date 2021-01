Yo, me confino (voluntariamente)

Lo tengo claro: confinarse parece ser la única solución para vencer el virus. Pero no parece que entre los políticos, sea cual sea su anclaje ideológico, exista esta misma opinión. Yo he decidido mi confinamiento domiciliario. Breve y drástico, de dos semanas. Tengo leído y escuchado de personas, algunas muy cercanas, cómo estuvieron a la puerta de la muerte y habiendo salido padecen secuelas de las que será difícil soportar. Y si lo consiguen, ya no serán las mismas. Dicho lo cual, sigo sin entender cómo hay políticos que ponen por delante la cuenta electoral a la salud. Que estemos cerca de los 60.000 muertos es, para no pocos de los que gestionan nuestras vidas, baladí. El Gobierno andaluz, consciente de la grave y penosa situación endurece las medidas. Bienvenidas sean, aunque tarde. No todas las autonomías están en esta sintonía, por desgracia.

En ello es consumada maestra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de manifiesta incapacidad para estar al frente de una comunidad que padece, como ninguna otra, la pandemia. La tercera ola y la nevada han dejado en cueros a esta señora, cuya única misión es potenciar la política de agravios comparativos, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de todos los males que ella es incapaz de solucionar. Y sacándose del coleto iniciativas como el hospital Zendal, que hace agua por todas partes y recurriendo a externalizar servicios sanitarios para recordarnos cómo sus antecesoras en el cargo, Aguirre y Cifuentes, desmantelaron la sanidad pública madrileña. Ahora lo pagan los madrileños.

Yo entiendo que haya muchos políticos incompetentes porque por las urnas, en listas cerradas, se pueden colar hasta los más indocumentados, pero no es de recibo que haya presidentes autonómicos que cuando le ven las orejas al lobo recurren a papa Estado para favorecer confinamiento radical cuando hace no pocos meses acusaban al Gobierno de Pedro Sánchez de dictador y otras variadas simplezas. El mismo Pablo Casado, especialista en el difícil arte de hacer del pico y la pala un monumento a su inconsistencia intelectual, reclama lo que antes negó cuando su partido votara contra la Ley de Alarma. La pandemia, como la gran nevada sufrida, ha dejado desnudos a no pocos políticos, capaces de atesorar toneladas de demagogia cuando están en juego la vida de miles de ciudadanos. Casado y Díaz Ayuso se pueden apuntar el tanto.

Estamos pagando la laxitud de las navidades, con calles iluminadas que eran invitación directa al encuentro social, con una tercera ola y a tenor de lo que dicen quién de esto saben vamos a peor. Por su ligereza y debilidad mental, muchos de nuestros gestores de lo público deberían ser repudiados ante la manifiesta incapacidad para gestionar la pandemia. También una gran parte de la sociedad, además de los inconsecuentes y peligrosos insolidarios, que pretende imponer la economía por encima de la salud. Hubo empresarios que por salvar las navidades ahora se ven abocados a un cierre más duro. Si hay salud hay economía; y no al revés. Los ingresos sanitarios han aumentado más del 69% desde Navidad, estando a un paso de riesgo inminente de saturación sanitaria. Esta es, desgraciadamente, la realidad.

Manifiesta es la incapacidad de bastantes presidentes de autonomías incompetentes hasta límites rayanos en el umbral de responsabilidad civil que han dado pruebas suficientes de no saber gestionar la pandemia y, lo que es peor, siguen aferrados en acusar al Estado de todas las maluras, como si éste tuviera la responsabilidad de diseñar el plan de vacunación. Yo he sabido, por ejemplo, que al estar dentro de las personas con riesgo, podré ser vacunado hasta el 15 de abril. ¿Y por qué tanto tiempo? Yo lo entendería si, como parece, se urge a las autonomías a preparar medidas extraordinarias para vacunar al personal sanitario, colectivo que viene pagando un alto precio y que merece, además del generalizado aprecio y respeto, un plan que permita su vacunación lo más rápido posible. Lo mismo que para los mayores que se encuentran en residencias.

P.D.- (1) Los coletazos de Trump, como animal herido, tienen a una parte de los americanos sumidos en el horror, incrédulos de lo que es capaz. Ya hay un grito de sus seguidores: ´Populistas de todo el mundo, uníos'. Para echarse a temblar. Abascal incluido.

(2) Mientras Unidas Podemos y el PSOE de Sánchez dirimen qué hacer con el ´desmérito' rey Juan Carlos el Gobierno de coalición ha enterrado el hacha de guerra. De momento.

(3) A Susana Díaz, la líder del PSOE andaluz, todos los días le buscan las cosquillas a ver si se ´jarta' y hace como Iceta en Cataluña, retirarse a los cuarteles de invierno. El cementerio de elefantes no es de su agrado, sino todo lo contrario. Al tempo. Y si ha de morir (políticamente hablando) lo hará con las botas puestas.

(4) Teresa Rodríguez, la infatigable luchadora anticapitalista y antisistema, anduvo por estas tierras sembrando la semilla de la izquierda radical. Otros tiempos.